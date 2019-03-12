CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu skandallara devam ediyor. Daha önce de vatandaşlarla girdiği diyaloglarla gündeme gelen Ekrem İmamoğlu yine böyle bir olay ile gündeme geldi. ''CHP'ye vatan teslim edilmez'' diyen vatandaşa, ''senin fikrin yok sadece laf'' diye cevap verdi. ''CHP'nin insanların dini değerlerini hiçe saydığını'' belirten vatandaşa, ''sen git inancını gözden geçir tek işiniz inanç'' diye cevap vermesi de büyük tepki topladı.



İŞTE YAŞANAN O DİYALOG

-Vatandaş: Chp'ye vatan teslim edilmez.

-Ekrem İmamoğlu: Senin fikrin yok sadece laf.

-Vatandaş: Sizin işinize gelmiyor. Chp insanların dini değerlerini hiçe sayıyor.

-Ekrem İmamoğlu: Sen git inancını gözden geçir. Tek işiniz inanç.

Ekrem İmamoğlu kimdir?

Ekrem İmamoğlu, 1970`te Trabzon'da doğdu. Trabzon Lisesi'nden sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olarak yine İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı. 1992`de inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı. Bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü'nde yöneticilik yaptı. 2009'da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. Beylikdüzü'nün sosyal ve kültürel hayatında etkin rol oynayan İmamoğlu, birçok sivil toplum kuruluşuna üyedir. Evli ve 3 çocuk babası olan İmamoğlu, 1991'den bu yana Beylikdüzü'nde yaşıyor.