Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 08.03.2019 10:44
  • Son Güncelleme: 08.03.2019 10:53

faresi 'li çıktı! 50 kişinin şifresini Akgün ve İmamoğlu'na sızdırmış

Büyükçekmece ve Beylikdüzü belediyelerinden maaş alıp adliyede görev yapan 50 kişinin şifresini ile ’na ulaştırdığı belirlendi.

UYAP faresi CHP'li çıktı

Büyükçekmece Belediyesi çalışanı M.Ö.S.'nin kaymakamlığa sızarak seçmenleri silmesinin ardından skandal adliyeye sıçradı. Bir ay önce Büyükçekmece Başsavcılığı'na getirilen Mustafa Çiftçi'nin "Maaşını belediyeden alıp adliyede çalışan personel istemiyorum" talimatıyla inceleme başlatıldı.

TÜM DOSYALARA ERİŞİM
Akşam'ın haberine göre, Asliye Ceza, Asliye Hukuk ve icra mahkemelerinin bulunduğu iki binada 50 personelin tespit edildi. Dosya kayıt memuru, aracı, şoför olarak çalışan bu personelin 'li Büyükçekmece ve Beylikdüzü belediyelerinden maaş aldıkları belirlendi. İcra mahkemelerinde kayıt memuru olarak çalışanların şifrelerini aldıkları ve böylece Büyükçekmece Belediye Başkanı ile Beylikdüzü Belediye Başkanı 'nun dosyalara rahatlıkla ulaşabildikleri ortaya çıktı.

ADLİYEYİ BOYATTI, TEPKİ ÇEKTİ
Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün'ün çok sayıda soruşturma dosyasının bulunduğu Büyükçekmece Adliye binasını badana yaptırması büyük tepki çekmişti. Büyükçekmece Başsavcısı Çiftçi'nin düğmeye bu manzaradan sonra bastığı öğrenildi. 10 ila 15 yıldır adliyede görev yaptıkları ve maaşlarını belediyeden aldıkları belirlenen söz konusu kişilere araç da tahsis edildiği ortaya çıktı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriUYAP faresi CHP'li çıktı! 50 kişinin şifresini Akgün ve İmamoğlu'na sızdırmış
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar