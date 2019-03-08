Büyükçekmece Belediyesi çalışanı M.Ö.S.'nin kaymakamlığa sızarak seçmenleri silmesinin ardından skandal adliyeye sıçradı. Bir ay önce Büyükçekmece Başsavcılığı'na getirilen Mustafa Çiftçi'nin "Maaşını belediyeden alıp adliyede çalışan personel istemiyorum" talimatıyla inceleme başlatıldı.

TÜM DOSYALARA ERİŞİM

Akşam'ın haberine göre, Asliye Ceza, Asliye Hukuk ve icra mahkemelerinin bulunduğu iki binada 50 personelin tespit edildi. Dosya kayıt memuru, aracı, şoför olarak çalışan bu personelin CHP'li Büyükçekmece ve Beylikdüzü belediyelerinden maaş aldıkları belirlendi. İcra mahkemelerinde kayıt memuru olarak çalışanların UYAP şifrelerini aldıkları ve böylece Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dosyalara rahatlıkla ulaşabildikleri ortaya çıktı.

ADLİYEYİ BOYATTI, TEPKİ ÇEKTİ

Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün'ün çok sayıda soruşturma dosyasının bulunduğu Büyükçekmece Adliye binasını badana yaptırması büyük tepki çekmişti. Büyükçekmece Başsavcısı Çiftçi'nin düğmeye bu manzaradan sonra bastığı öğrenildi. 10 ila 15 yıldır adliyede görev yaptıkları ve maaşlarını belediyeden aldıkları belirlenen söz konusu kişilere araç da tahsis edildiği ortaya çıktı.