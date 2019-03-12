Başkan Erdoğan'dan Halkalı-Gebze banliyö hattı açılışında önemli açıklamalar

Gebze - Halkalı Marmaray hattı açılıyor. Günde 1 milyon yolcunun taşınması planlanan hattın açılışında Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Trenin ilk seferinde makinist koltuğuna oturan Başkan Erdoğan, güzergah üzerindeki vatandaşları da sık sık selamladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlar;

İstanbul'un en işlek ve trafik yoğunluğu en çok olan bu hat tek yönde 75 bin, günde ise 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak. Normalde ancak 100 bin araçla taşınabilecek yolcuyu bu banliyö hattımız tek başına taşıyacak. Toplamda Marmaray ile birlikte 43 istasyondan oluşan bu hat diğer hatlarla entegrasyonuyla İstanbul trafiğinde rahatlamaya yol açacak. Bu hatta çalışacak 440 araçtan 300'ünün ülkemizde üretilmiş olmasıyla da iftihar ediyoruz.Eskiden tren hatları Haydarpaşa'ya kadar gidiyordu. Biz Marmaray'ı inşa ederek iki tren hattını birleştirdik.

Gebze-Halkalı banliyö tren hattı İstanbullulara net 1 saat 10 dakika kazandıracak. İstanbul'un en işlek ve dolayısıyla trafik yoğunluğu en çok olan bu hat saatte tek yönde 75 bin, günde ise 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak. Normalde ancak 100 bin araçla taşınabilecek yolcuyu, bu banliyö tren hattımız tek başına gidecekleri yerlere ulaştıracak.

8,5 MİLYAR LİRA HARCANDI

Yaklaşık 8,5 milyar lira harcanan hattın şehrimize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu hatla birlikte İstanbul'un 170 km olan raylı sistem uzunluğu 233 kilometreye çıkıyor.

HEDEFİMİZ 1100 KİLOMETREYE ULAŞMAKTIR

1994 yılında şehrimizin ulaşım sorunun çözümünün raylı sistemden geçtiğini görmüştük. Osmanlı döneminde Karaköy-Beyoğlu arasında yapılan tünel dünyanın en eski 2'nci metrosudur. Ancak daha sonraki yöneticiler İstanbul'u ulaşımda bir batağa saplamıştır. Taksim-4.Levent arasındaki metroyu kurmaya başladık. İlk metro hattını 2000 yılında hizmete aldık. Bugün 233 kilometreye kadar çıkardık. Hedefimiz ilk etapta 500, sonra 1100 kilometreye ulaşmaktır.

İSTANBUL'U FARKLI BİR ŞEKİLDE AYAĞA KALDIRACAĞIZ

Bu kardeşiniz 4,5 yıl ülkenin Cumhurbaşkanı. Burada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, ilçelerde de tüm belediye başkanlarıyla el ele vereceğiz ve İstanbul'u farklı bir şekilde ayağa kaldıracağız. 1994'te İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı oldum. O zaman Kartal'ın durumu neydi? Çöp, çukur, çamur var mıydı? Sokak aralarında asfalt var mıydı, parke vs var mıydı? Kartal'ı bugünkü haline o gün getirdik. Bu hızlı gidişi maalesef devam ettiremedik.



Her yerde CHP'nin belediyeciliği bu. Çöp, çukur, çamur. Kartal'da da buydu. Sonra biz ele aldık, önce çöpten ilçelerimizi kurtardık. Hatırlayın ben İstanbul'u CHP belediyesinden aldım. Ve Ümraniye'deki patlamayı biliyorsunuz değil mi? O patlamada 39 vatandaşımız öldü. Hesabını verdi mi CHP? Yok. Veremez mümkün değil. Çünkü bunların hayatları hep bunların üzerine kurulu. Yalan-iftira. Bana da bir iftira yine attı. Tutturdu Man Adası diye bir şey. Tabi dava açıldı, ilk derece mahkemeyi kazandık. 2,5 milyon; şimdi yargıda bunu onayladığı anda gelen parayı nereye vereceğim? Mehmetçik Vakfı'na…

DEMİR İPEK YOLU'NUN İSTANBUL ETABINI BURASI OLUŞTURUYOR

Ve bundan sonra yolculuğumuz böyle gidecek. Bay Kemal sen yalan söyledikçe biz de paraları alacağız. Şimdi zaten bir sandık kurmuşlar, CHP'li milletvekilleri garibime 5'er bin lira her ay maaşlarından veriyorlarmış. Niye? Bu ödemeleri yapmaları için. Yahu yalan söyleme de böyle bir duruma düşme işte. Siyasette dürüstlük önemli. Ve değerli kardeşlerim bugün hizmete açtığımız bu hattın bir diğer özelliği ne biliyor musunuz? Londra'dan Pekin'e kadar ulaşacak Demir İpek Yolu'nun İstanbul etabını burası oluşturuyor.



Yine bu katla birlikte YHT'lerimiz artık Pendik'i son durak olarak kullanmayacak Halkalı'ya kadar devam edecek. Bu süreçte Marmaray çok önemli. Şayet bugün nüfusu 15,5 milyonu bulan İstanbul benim belediye başkanlığımda 8,5 milyondu. Bak 7 milyon daha artmış. Geçmişteki bir asırlık ihmallerin son 25 yılda kısmen telafi etmemiş olsaydık inanın bana İstanbul tamamen felç olurdu.





Büyükşehir Belediye Başkanımızı, ilçelerimizin belediye başkanlarını seçeceğiz. Sizlerden 31 Mart'taki tercihlerinizi buna göre yapmanızı istiyorum. Sandıkta yapılacak hatanın bedelini sadece o adaya oy verenler değil, tüm şehir ödüyor. Bunu şehrimize ödetmeyin. Bugün bir kentsel dönüşüm meselemiz var değil mi?

Kartal'da yaşanan olayı bir kenara koymak mümkün mü? 21 kardeşimiz orada rahmetli oldu, 14 kardeşimiz yaralandı. Peki, şimdi buradan biz nasihat almayacak mıyız? Ben diyorum ki işte buradan hareketle kentsel dönüşüm değişim projelerimizi hayata geçirelim. Biz sizin gönüllülük esasına göre kira bedellerinizi ödeyeceğiz.

Ve bir taraftan da inşaatlarımızı yine yatay mimariyle yapacağız. İster onları yaptığımız yere, ister farklı yere gelin oturun; nereyi arzu ederseniz. Çünkü biz kaçak yapılan bu çarpık yapılaşmayla insanımızı devamlı deprem tehdidinin de olduğu şu İstanbul'da sıkıntı içinde yaşamasını istemiyoruz. Biz sizden para istemiyoruz. Ama diyoruz ki bize yardımcı olun.

Bizim hem Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklarımız olarak, hem büyükşehir olarak İstanbul için çok büyük hayallerimiz, hedeflerimiz, projelerimiz var. Biz İstanbul'a aşığız. İstanbul'a sevdalıyız. İstanbul Büyükşehir'e hükümetimizin en tecrübeli, şehri en iyi bilen bakanı olan ve daha sonra Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı yapan Binali Yıldırım kardeşimizi bundan dolayı aday gösterdik. Bu güzel ilçemizin CHP'li belediyenin elinde nasıl örselendiğini çok iyi biliyoruz. Engelli kardeşimizin ensesine tokadı atanları biz çok iyi biliyoruz. İstanbul'u dünyanın en çok ziyaret edilen şehirler listesinde, 8'incilikten ilk sıralara çıkarmakta kararlıyız.

HALKALI-GEBZE BANLİYÖ TREN HATTI DETAYLARI

Günde 1 milyon yolcunun taşınması planlanan hattın Marmaray ile entegrasyonu sağlandığında Gebze'den Halkalı'ya seyahat süresi 185 dakikadan 105 dakikaya inmiş olacak. Tren hatlarının tamamlanması ve Marmaray projesi ile entegrasyonu sağlandığında 43 istasyonun bulunacağı hatta Bakırköy'den Bostancı'ya 37 dakika, Söğütlüçeşme-Yenikapı'nın seyahat süresi ise 12 dakika olacak.

"TARİHİ İSTASYON VE TARİHİ YAPI KORUNDU"

Yeni istasyonların yerleri ve güzergah planları, banliyö güzergahında yer alan 14 tarihi istasyon ve tüm tarihi yapılar korunacak şekilde belirlendiğini anlatan Turhan, "Yeşilköy ve Göztepe istasyonları proje kapsamında restore edildi.