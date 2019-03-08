31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. Siyasi partilerin adayları seçim için vaatlerini bir bir sıralamaya devam ederken CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'ndan ilginç bir vaat geldi.

İmamoğlu stadyumlara kütüphane yaptırarak küfür ve hakaretlerin azaltılacağını savundu.

BÜTÜN STATLARA KÜTÜPHANE

İmamoğlu seçilmesinin durumunda bütün stadyumlara kütüphane kurulacağını belirterek, stat ortamındaki küfür ve hakaretlerin bu şekilde azaltılacağını belirtti.

İmamoğlu, ''Aslında bütün statlara kütüphane kurulmalı. Belki hakaretler azalır bu sayede'' şeklinde konuştu.

"EN BÜYÜK KÜTÜPHANE" VAADİ ELİNDE PATLADI

İmamoğlu, birkaç hafta önce, katıldığı bir televizyon programında Saraçhane'deki belediye binasını İstanbul'un en büyük kütüphanesi yapmak istediğini söylemişti. İmamoğlu'nun bu sözleri Saraçhane'den 5 kilometre ötede Rami'de eski kışlanın yerine yapılan Türkiye'nin en büyük kütüphanesinden haberi olmadığını ortaya çıkarmıştı.