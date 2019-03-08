Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 08.03.2019 09:40
  • Son Güncelleme: 08.03.2019 09:56

'nin adayı 'nun stat vaadi güldürdü

yerel lerine sayılı günler kala Başkan adayı 'ndan "Ciddi olamaz" dedirten bir vaat geldi. İmamoğlu, ''Aslında bütün statlara kütüphane kurulmalı. Belki hakaretler ve küfürler azalır bu sayede." dedi.

Beton Ekrem'in vaadi güldürdü

yerel lerine sayılı günler kaldı. Siyasi partilerin adayları seçim için vaatlerini bir bir sıralamaya devam ederken Başkan adayı 'ndan ilginç bir vaat geldi.

İmamoğlu stadyumlara kütüphane yaptırarak küfür ve hakaretlerin azaltılacağını savundu.

BÜTÜN STATLARA KÜTÜPHANE
İmamoğlu seçilmesinin durumunda bütün stadyumlara kütüphane kurulacağını belirterek, stat ortamındaki küfür ve hakaretlerin bu şekilde azaltılacağını belirtti.

İmamoğlu, ''Aslında bütün statlara kütüphane kurulmalı. Belki hakaretler azalır bu sayede'' şeklinde konuştu.

"EN BÜYÜK KÜTÜPHANE" VAADİ ELİNDE PATLADI
İmamoğlu, birkaç hafta önce, katıldığı bir televizyon programında Saraçhane'deki belediye binasını 'un en büyük kütüphanesi yapmak istediğini söylemişti. İmamoğlu'nun bu sözleri Saraçhane'den 5 kilometre ötede Rami'de eski kışlanın yerine yapılan Türkiye'nin en büyük kütüphanesinden haberi olmadığını ortaya çıkarmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriCHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun stat vaadi güldürdü
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar