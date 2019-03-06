CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, açıkladığı projelerinin birçoğuna İstanbul Büyükşehir Meclisi'nde oy vermediği ortaya çıktı.

EKREM İMAMOĞLU'NUN PROJELERİNE KENDİSİ VE CHP GRUBU MUHALEFET ETMİŞ!

Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu CHP'li 123 Meclis üyesinin; AK Parti grubu tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunulan tekliflere grup olarak muhalefet ettikleri, İmamoğlu'nun CHP Grubu'nun oy vermediği AK Parti'nin bu tekliflerini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduktan sonra proje olarak sunduğu bildirildi.

İMAMOĞLU'NUN AÇIKLADIĞI PROJELERİ AK PARTİ MECLİS GRUBUNA GETİRMİŞ!

Ekrem İmamoğlu, 28 Şubat 2019 tarihinde "İstanbul Çözümleri Tanıtım Toplantısı"nda açıkladığı projeler arasında Havaray Hattı, tüp geçit, teleferik hattı, otopark, tünel ve kentsel dönüşüm, öğrencilere ücretsiz burs ve öğrenci yurdu ve sahipsiz hayvanlara geçici bakımevi projeleri bulunuyor.

BÜYÜK ÇELİŞKİ!

Ekrem İmamoğlu'nun söz konusu projelerin tamamı AK Parti'li 180 Meclis üyesi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teklif olarak sunuldu, birçoğu hayata geçirildi. İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde karşı çıktığı tekliflere proje olarak sunması "büyük çelişki" olarak yorumlandı.

İŞTE O PROJELER!

İMAMOĞLU VE 122 CHP MECLİS ÜYESİ, METRO HATTI PROJELERİNE RED OYU VERDİ, ŞİMDİ METRO HATLARI PROJELERİ ARASINDA!

Ekrem İmamoğlu, 28 Şubat 2019 tarihinde gerçekleşen "İstanbul Çözümleri Tanıtım Toplantısı"nda;"630 kilometre metro hattı ile 10 yıl içinde İstanbul, entegre bir raylı sistemi altyapısına kavuşmuş olacak" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu ve CHP'li Meclis üyeleri; İTÜ İstinye Metro Bağlantısı, Kirazlı Halkalı Metro Projesi, Göztepe-Ataşehir-Ümraniye Metro Hattı, Dudullu-Ataşehir-Bostancı Metro Hattıprojelerinin hayata geçirilmesine karşı çıktı ve teklife red oyu verdi.



TÜP GEÇİŞ PROJELERİNE KARŞI ÇIKTI ŞİMDİ PROJELERİ ARASINDA!

Ekrem İmamoğlu, projelerini anlattığı basın toplantısında, "Marmara Denizi'ne paralel, hızlı araçlar ile destekleyeceğiz. Atıl olan tüm iskelelerle birlikte yeni iskeleler açacak ve bunları raylı sistemle entegre hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu ve 122 CHP'li Meclis üyesi; AK Parti grubunun İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçiş Projesi-Avrasya Tüneli Revizyonu projesi, Marmara Denizi ile Demiryolu Arası ile NIP Zemin Altı Otopark yapılmasına ilişkin projesi, Beşiktaş Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa Tünelleri Projesi ve Feribot ve Deniz Otobüs İskelesi projesine karşı çıktı. CHP grubu, söz konusu projelerin tamamına İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde red oyu verdi.

KARŞI ÇIKTIĞI HAVARAY HATTI PROJELERİ ARASINDA YER ALIYOR

Ekrem İmamoğlu, CHP Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mehmet Murat Çalık'ın proje tanıtım toplantısına katıldı. Projelerini anlatan Murat Çalık, "Yaşam Vadisi boyunca etaplı Havaray projesi, Havaray ve metrobüs ile bağlantılı tramvay projesi, ring servisi hizmeti, Bisiklet master planının tamamlanması ve temalı bisiklet yollarının oluşturulması, Migros kavşağının ve liman yolunun yeniden düzenlenmesi, yönünde projeler geliştirdik" ifadelerini kullanmıştı.

Ekrem İmamoğlu, belediye başkanlığı yaptığı Beylikdüzü'nde Havaray projesine karşı çıkmıştı. İmamoğlu ve 122 CHP'li Meclis üyesi, Başakşehir-Sefaköy-Halkalı Havaray Hattı Projesi veBaşıbüyük Havaray Hattı Projesi'ne red oyu verdi.

İMAMOĞLU, ÖĞRENCİYE KARŞILIKSIZ 400 TL BURS VERECEĞİNİ AÇIKLADI ANCAK CHP BELEDİYELERİN KARŞILIKSIZ BURS VERMESİNİ ENGELLEMİŞTİ!

Ekrem İmamoğlu'nun projeleri arasında durumu yetersiz öğrencilere burs verilmesi de yer alıyor. İmamoğlu, 75 bin öğrenciye karşılıksız 400 TL burs verileceğini açıkladı. Anayasa Mahkemesi, CHP'li milletvekillerinin başvurusu üzerine belediyelerin yüksek öğrenim öğrencilerine doğrudan burs ve kredi vermesine imkan sağlayan düzenlemeyi iptal etmişti.





İMAMOĞLU, İŞSİZ GENÇLERE ÇALIŞMA İMKANI VERİLMESİNE DE KARŞI ÇIKTI

Ekrem İmamoğlu, AK Parti Grubu'nun, TURES ve İŞKUR ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında 18 yaş üstü işsiz gençlerin kalifiye işgücü oluşturmaları amacıyla protokol yapılmasına ilişkin teklifine de karşı çıktı. İmamoğlu ve 122 CHP'li Meclis üyesi bu teklife de red oyu verdi.

Ekrem İmamoğlu, 12'si kadın, 8'i erkek olmak üzere 20 tane öğrenci yurdu yapılması projeleri arasında yer aldı. İmamoğlu, Maliye Hazinesi mülkiyetinde olan Güngören'de Yıldız Teknik Üniversitesi kampüsünde 500 kişilik yurt projesi kapsamında protokol yapılması teklifine red oyu vermişti.



ÖĞRENCİ TARİFESİNDE İNDİRİME DE KARŞI ÇIKTI!

Ekrem İmamoğlu, öğrencilerin aylık 85 lira olan toplu ulaşım kartı ücretini 50 liraya düşüreceklerini, 25 yaşın altındaki tüm gençlerin toplu taşıtlardan yüzde 40 indirimli faydalanacağını söyledi. Ekrem İmamoğlu ve 122 CHP'li Meclis üyesi, AK Parti Grubu'nun öğrenci tarifesinde indirim yapılmasına yönelik teklifine red oyu verdi.





İMAMOĞLU, TELEFERİK PROJELERİNE DE KARŞI ÇIKTI!

Ekrem İmamoğlu, Mecidiyeköy-Zincirlikuyu-Altunizade-Çamlıca Teleferik Hattı ve Eyüp Piyerloti Mınıaturk Teleferik Hattı projelerine de karşı çıktı. İmamoğlu ve CHP Grubu, teleferik projelerine red oyu verdi.

Ekrem İmamoğlu, işletme devri Sadabat projesi kapsamında toplamda 8 adet olmak üzere Eyüp Teleferik, Evlendirme Dairesi, Santral İstanbul, Sadabat, Miniaturk, Sutlüce ve Feshane İskeleleri Gezi turu ve yolcu taşımalığı projesine de karşı çıktı.

Ekrem İmamoğlu, AK Parti Grubu'nun Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesinde Bulunan Avrupa Yakası Uluslararası Kent Ormanı Projesi ve Kısırkaya Sahipsiz Hayvanlar Geçici Bakımevi projelerine de karşı çıktı. İmamoğlu ve CHP Grubu, söz konusu projeleri red oyu kullandı.

İSTANBUL'DA SUYUN YÜZDE 15 İNDİRİMLİ OLMASINA KARŞI ÇIKTI!

Sabah; "İstanbullunun gıdaya, ulaşıma, eğitime ve suya harcadığı parayı azaltacağız. Hanelere suda yüzde 40 indirim yapacağız" diyen Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul'da suyun yüzde 15 indirimli olmasına karşı çıktığı ortaya çıkarmıştı. Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu CHP'li 123 Meclis üyesinin, AK Parti'nin "Su tarifeleri 1 Ocak 2019'dan itibaren yüzde 15 indirimli olacak" şeklindeki teklifine karşı çıktığı öğrenildi.

AK Parti İstanbu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, aylar süren çalışmanın eseri 'Yeşil Ağ' projesini 5 Şubat'ta aHaber Televizyonu'nda açıklamıştı. CHP adayı Ekrem İmamoğlu ertesi gün bu projeyi 'Yaşam Vadisi' adıyla kopyalayıp, sosyal medyadan paylaştı. Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı için yarışırken 37 vaatte bulundu ancak bunların sadece ikisini yerine getirdi.

Kenan Kıran / Sabah