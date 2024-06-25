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SGK tek şartla kişi başı 33.387 TL para yatırıyor! Unutanın hakkı yanar! 4A-4B-4C'lilerin tümü için...

SGK, her gelir seviyesindeki sigortalı vatandaşlarına özel destek ödemeleri sunmaya devam ediyor. Bu ödemelerden faydalanmak isteyen sigortalılar için başvuru süreci son derece pratik ve hızlı bir şekilde işliyor. Herkesin kolaylıkla başvurabileceği bu destek ödemeleri, vatandaşların maddi yüklerini hafifletmeyi amaçlıyor.

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Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 09:06 Güncelleme 26 Haziran 2024, 09:06
SGK tek şartla kişi başı 33.387 TL para yatırıyor! Unutanın hakkı yanar! 4A-4B-4C’lilerin tümü için...

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Çevrimiçi başvuru olanakları sayesinde, vatandaşlarımız gerekli belgeleri kolaylıkla sunabilmekte ve desteklerden ziyadesiyle hızlı faydalanabilmektedir.

SGK, sigortalı vatandaşlar için çeşitli destek paketleri sunmaktadır. Bu paketlerden bir tanesi, son bir yıl içerisinde en az 90 gün sigortalı olmuş vatandaşları kapsamaktadır ve ekonomik güvence sağlama amacını gütmektedir. Bu desteklerden yararlanmak isteyen herkes, başvuruda bulunabilmektedir.

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Maaşa Göre Doğum İzni Ödeneği Ödeme Planı

  • Brüt Ücret - İş Göremezlik Ödeneği:
    • 13.414,50 TL - 33.387,20 TL
    • 13.500,00 TL - 33.600,00 TL
    • 14.000,00 TL - 34.844,44 TL
    • 15.000,00 TL - 37.333,33 TL
    • 16.000,00 TL - 39.822,22 TL
    • 17.000,00 TL - 42.311,11 TL
    • 18.000,00 TL - 44.800,00 TL
    • 19.000,00 TL - 47.288,89 TL
    • 20.000,00 TL - 49.777,78 TL
    • 21.000,00 TL - 52.266,67 TL
    • 21.000,00 TL - 52.266,67 TL

Doğum İzni Parası

SGK, doğum izni süresince annelere yönelik iş göremezlik ödeneğini yaz mevsimi itibarıyla güncellemiştir. Temmuz ayından başlayarak, asgari ücretin brüt günlük 330,60 liradan 447,15 liraya yükseltilmesiyle, annelere yapılan en düşük ödeme 24 bin 908 liradan 33 bin 387 liraya artırılmıştır.

Brüt maaşa göre değişen bu ödenekler, 15 bin lira maaş alan bir anne için 37 bin 333 lira, 20 bin lira maaş alan bir anne için ise 49 bin 778 lira olarak belirlenmiştir. İş göremezlik ödeneği, 112 gün üzerinden hesaplanmakta olup, çoğul doğum durumlarında bu süre 126 güne kadar uzatılabilmektedir.

SGK'dan doğum izni parası almak için izlemeniz gereken adımlar şunlardır:

Başvuru Şartları: Doğum izni parası alabilmek için, son bir yıl içinde en az 90 gün sigortalı çalışmış olmanız gerekmektedir. Ayrıca, doğum izni başlamadan önceki bir yıl içerisinde sigortalı olarak çalışmış olmanız ve bu süre zarfında doğru ve düzenli sigorta primlerinin yatırılmış olması şarttır.

  1. Gerekli Belgeler:

    • Kimlik belgenizin fotokopisi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport)
    • SGK'ya kayıtlı iş yerinizden alınacak işe giriş bildirgesi
    • Doğum raporu veya doğum belgesi

  2. Online Başvuru:

    • SGK'nın resmi web sitesi üzerinden veya e-Devlet kapısı aracılığıyla online olarak başvuruda bulunabilirsiniz. E-Devlet üzerinden "Sosyal Güvenlik Kurumu" bölümüne giriş yaparak "İş Göremezlik Ödeneği ve Doğum Parası Başvuru" hizmetini kullanabilirsiniz.

  1. Başvuru İşlemleri:

    • Başvurunuzu tamamladıktan sonra, SGK tarafından belgelerinizin doğruluğu kontrol edilecektir. Eğer başvurunuz eksiksiz ve kurallara uygun ise işleme alınacak ve ödemeleriniz belirtilen banka hesabınıza yatırılacaktır.

  2. Ödeme Takvimi:

    • Doğum izni parası, genellikle doğum izni başladıktan sonra ilk ay içinde ödenmektedir. Ancak bu süreç, başvurunun alındığı tarihe ve işleme konulma hızına bağlı olarak değişebilir.

  1. Dikkat Edilmesi Gerekenler:

    • SGK'dan doğum izni parası alabilmek için, başvurunuzu doğumdan önce veya en geç doğum tarihinden itibaren iki yıl içinde yapmanız gerekmektedir.
    • Başvuru sürecinde yanlış veya eksik bilgi vermek, ödeme almanızı geciktirebilir veya ödemenin yapılmasını engelleyebilir.

Bu adımları takip ederek SGK'dan doğum izni parası alabilirsiniz. Herhangi bir aksilik durumunda en yakın SGK müdürlüğüne başvurarak yardım alabilirsiniz.

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