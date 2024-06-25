SGK tek şartla kişi başı 33.387 TL para yatırıyor! Unutanın hakkı yanar! 4A-4B-4C’lilerin tümü için...

Brüt maaşa göre değişen bu ödenekler, 15 bin lira maaş alan bir anne için 37 bin 333 lira, 20 bin lira maaş alan bir anne için ise 49 bin 778 lira olarak belirlenmiştir. İş göremezlik ödeneği, 112 gün üzerinden hesaplanmakta olup, çoğul doğum durumlarında bu süre 126 güne kadar uzatılabilmektedir.