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Bunu yapan emekliler dumur olur: SGK maaşları kesmeye başladı hemen bakın!

Son dönemde gündemi meşgul eden maaş kesintisi tartışmaları, emeklilerle ilgili yeni gelişmeleri de beraberinde getiriyor. Son bilgilere göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yurt dışında çalışarak Türkiye'de emeklilik haklarından yararlanmayı planlayan kişileri detaylı bir şekilde inceliyor. Özellikle sahte sigorta kayıtları ile emeklilik hakkı elde eden bireyler, kurumun denetimine tabi tutuluyor. Bu adımlar, genellikle yurtdışında çalışan ve sonrasında ülkemizde emeklilik haklarından faydalanma imkanı bulan kişilere yönelik düzenlemeler içeriyor.

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 16:37 Güncelleme 25 Haziran 2024, 16:37
Bunu yapan emekliler dumur olur: SGK maaşları kesmeye başladı hemen bakın!

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SGK, emeklilik süreçlerindeki usulsüzlüklerle mücadele etmek için önemli adımlar atıyor. Yurt dışında çalışarak emeklilik haklarını kazanan gurbetçilerin ardından, şimdi de sahte işyerlerinde gösterilerek haksız yere emeklilik maaşı alan vatandaşlara yönelik bir düzenleme başlatıldı. Bu yeni girişim, emekli vatandaşların haklarını korumayı ve sistemin adil bir şekilde işlemesini sağlamayı amaçlıyor.

SGK İNCELEMELERE BAŞLADI

Konuyla ilgili aktarılan haberin detaylarına göre SGK incelemeler yapmaya başladı. Türkiye'de herhangi bir iş yerinde çalışmadığı halde çalışıyor gibi gösterilen gurbetçilerin maaşları tehlikede.

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Haberin ayrıntılarına göre SGK yetkilisi, incelemelerin sürdüğünü ve emekli maaşı kesilenlerin sayısının oldukça fazla olduğunu belirtti. Maaş kesintileri daha da artacak gibi görünüyor.

BU DURUMLARA DİKKAT EDİLMESİ GEREKİYOR

Emeklilerin belirtilen bazı noktalara dikkat etmesi gerekiyor. SGK, daha önceki açıklamalarında aylık bağlanmasına ilişkin riskli durumları tek tek sıraladı.

Buna göre yapılan değişikliklerin SGK'ya bildirilmemesi, sahte hizmetle sağlık hizmetleri ve aylık ödemesinden yararlanmak, boşanma sebebi ile gelir alan kişilerin boşandığı eşi ile fiilen bir arada olması gibi durumlar emekli aylıklarının kesilmesine neden oluyor.

Ayrıca, gelir aylıklarının kesilmesi gereken durumların oluşması halinde bunları SGK'ya bildirmemek de ciddi sorun teşkil edebilir.

Ülkemizden emekli olanların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. SGK, önceki dönemlerde yaptığı uyarılarda yurtdışındaki sürelerini borçlanarak emekli olan kişilerin, farklı bir ülkede 6 aydan fazla yaşamaları halinde çalışmadıklarını ve sosyal yardım almadıklarını belgelemeleri gerektiğini belirtmişti.

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