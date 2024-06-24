Bunu yapan emekliler dumur olur: SGK maaşları kesmeye başladı hemen bakın!

BU DURUMLARA DİKKAT EDİLMESİ GEREKİYOR Emeklilerin belirtilen bazı noktalara dikkat etmesi gerekiyor. SGK, daha önceki açıklamalarında aylık bağlanmasına ilişkin riskli durumları tek tek sıraladı.

Buna göre yapılan değişikliklerin SGK'ya bildirilmemesi, sahte hizmetle sağlık hizmetleri ve aylık ödemesinden yararlanmak, boşanma sebebi ile gelir alan kişilerin boşandığı eşi ile fiilen bir arada olması gibi durumlar emekli aylıklarının kesilmesine neden oluyor.

Ayrıca, gelir aylıklarının kesilmesi gereken durumların oluşması halinde bunları SGK'ya bildirmemek de ciddi sorun teşkil edebilir.

Ülkemizden emekli olanların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. SGK, önceki dönemlerde yaptığı uyarılarda yurtdışındaki sürelerini borçlanarak emekli olan kişilerin, farklı bir ülkede 6 aydan fazla yaşamaları halinde çalışmadıklarını ve sosyal yardım almadıklarını belgelemeleri gerektiğini belirtmişti. TÜM SGK HABERLERİ SAYFAMIZDA - TIKLA