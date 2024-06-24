Bunu yapan emekliler dumur olur: SGK maaşları kesmeye başladı hemen bakın!

SGK, emeklilik süreçlerindeki usulsüzlüklerle mücadele etmek için önemli adımlar atıyor. Yurt dışında çalışarak emeklilik haklarını kazanan gurbetçilerin ardından, şimdi de sahte işyerlerinde gösterilerek haksız yere emeklilik maaşı alan vatandaşlara yönelik bir düzenleme başlatıldı. Bu yeni girişim, emekli vatandaşların haklarını korumayı ve sistemin adil bir şekilde işlemesini sağlamayı amaçlıyor.
SGK İNCELEMELERE BAŞLADI
Konuyla ilgili aktarılan haberin detaylarına göre SGK incelemeler yapmaya başladı. Türkiye'de herhangi bir iş yerinde çalışmadığı halde çalışıyor gibi gösterilen gurbetçilerin maaşları tehlikede.
Haberin ayrıntılarına göre SGK yetkilisi, incelemelerin sürdüğünü ve emekli maaşı kesilenlerin sayısının oldukça fazla olduğunu belirtti. Maaş kesintileri daha da artacak gibi görünüyor.