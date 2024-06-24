O kişiler için sigorta yaş gün şartı sil baştan! SGK tablosu için müjde verildi

3. 15 Yıl 3600 Gün ile Emeklilik: Kısmi emeklilik olarak da bilinen bu yöntemle 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günüyle daha erken emekli olabiliyor. Bu durumda kadınlar için yaş şartı 58, erkekler için ise 60 oluyor. 9 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar için ise prim şartı 4500 güne, yıl şartı ise 25 yıla çıkıyor.

4. Sağlık Raporu ile Malulen Emeklilik: Çalışma gücünü en az %60 oranında kaybedenler, sağlık raporu alarak malulen emeklilik hakkından faydalanabiliyor. Bu durumda en az 1800 prim günü şartı aranıyor.

5. Engelli Çalışanlar İçin Yaş Şartı Aranmıyor: En az %40 engelli olan ve vergi indirimi hakkından faydalanan çalışanlar, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim gününü doldurmaları halinde yaş şartına bakılmaksızın emekli olabiliyorlar. İşe giriş tarihlerine göre bu süre 18 yıl ve 4680 güne kadar çıkabiliyor.

6. Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışanlara Erken Emeklilik: Tehlikeli işlerde çalışanlar, sigortalılık sürelerine belirli oranda gün eklenmesi ve işe giriş tarihlerinin geri çekilmesiyle erken emeklilik hakkından yararlanabiliyor. 7. Engelli Çocuğu Olan Annelere Prim Desteği: Başkasının bakımına muhtaç engelli çocuğu bulunan annelerin, 1 Ekim 2008 tarihinden sonraki primlerinin dörtte biri toplam primlerine ekleniyor ve bu süre yaş şartından düşülüyor. Bu sayede anneler daha erken emekli olabiliyor.