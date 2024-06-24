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O kişiler için sigorta yaş gün şartı sil baştan! SGK tablosu için müjde verildi

Yasalarda belirlenen yaş, prim ve yıl şartlarını yerine getirenler, emeklilik kapılarını aralıyor. Emekli olabilmek için kadın ve erkek çalışanlar için belirlenen yaş sınırlarına, ödenmesi gereken prim gün sayısına ve belirli bir sigortalılık süresine ulaşılması gerekiyor. Bu şartları sağlamayan birçok çalışan ise erken emeklilik hayali kuruyor. Yasalarımızda erken emekliliği mümkün kılan bazı avantajlar da bulunuyor.

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 08:18 Güncelleme 25 Haziran 2024, 08:18
O kişiler için sigorta yaş gün şartı sil baştan! SGK tablosu için müjde verildi

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Emeklilik çalışan milyonlarca vatandaşın özlemle beklediği bir dönem. Ancak emeklilik yaşı ve prim günü koşulları sık sık gündeme geliyor. Emekli olabilmek için belirli bir yaş, prim ödeme süresi ve sigortalı olarak geçirilen yılların tamamlanması gerekiyor. İlk kez sigortalı olarak çalışmaya başlama tarihi de emeklilik hesaplamalarında kritik bir rol oynuyor.

1. Prim Avantajı: Kadın çalışanlar, doğum borçlanması yaparak her çocuk için 720 gün, toplamda 3 çocuk için 2160 gün (6 yıl) prim kazanabiliyor. Sigorta başlangıcından önce doğmuş olan çocuklar için geçerli olan bu avantaj ile anneler 6 yıla kadar erken emeklilik hakkı elde edebiliyor.

2. Askerlik Süresiyle Erken Emeklilik: Erkek çalışanlar için de sigorta başlangıcından önce yapılan askerlik süresi, hem yaşı geri çekiyor hem de prim kazanma imkanı sunuyor. Askerlik borçlanması yapılarak sigorta başlangıç tarihi geri çekilebiliyor ve böylece 1 yıla kadar erken emeklilik mümkün oluyor.

3. 15 Yıl 3600 Gün ile Emeklilik: Kısmi emeklilik olarak da bilinen bu yöntemle 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günüyle daha erken emekli olabiliyor. Bu durumda kadınlar için yaş şartı 58, erkekler için ise 60 oluyor. 9 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar için ise prim şartı 4500 güne, yıl şartı ise 25 yıla çıkıyor.

4. Sağlık Raporu ile Malulen Emeklilik: Çalışma gücünü en az %60 oranında kaybedenler, sağlık raporu alarak malulen emeklilik hakkından faydalanabiliyor. Bu durumda en az 1800 prim günü şartı aranıyor.

5. Engelli Çalışanlar İçin Yaş Şartı Aranmıyor: En az %40 engelli olan ve vergi indirimi hakkından faydalanan çalışanlar, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim gününü doldurmaları halinde yaş şartına bakılmaksızın emekli olabiliyorlar. İşe giriş tarihlerine göre bu süre 18 yıl ve 4680 güne kadar çıkabiliyor.

6. Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışanlara Erken Emeklilik: Tehlikeli işlerde çalışanlar, sigortalılık sürelerine belirli oranda gün eklenmesi ve işe giriş tarihlerinin geri çekilmesiyle erken emeklilik hakkından yararlanabiliyor.

7. Engelli Çocuğu Olan Annelere Prim Desteği: Başkasının bakımına muhtaç engelli çocuğu bulunan annelerin, 1 Ekim 2008 tarihinden sonraki primlerinin dörtte biri toplam primlerine ekleniyor ve bu süre yaş şartından düşülüyor. Bu sayede anneler daha erken emekli olabiliyor.

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