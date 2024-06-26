Emekliye müjde saat 09.36 sularında verildi! SSK BAĞ-KUR emeklisine kombo jest! 10.350 TL ve üstü maaş alan yaşadı!

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Emekli bireyler, düzenli maaşlarının yanı sıra bankaların kendilerine sunduğu özel tekliflerle de ilgilenirler. Yoğun bir rekabet içinde olan bankacılık sektörü, emekli müşterileri kendine çekmek için birbirinden çeşitli promosyonlar sunmaktadır. Bu durum, emeklilere yönelik oldukça cazip ve çeşitlilik gösteren fırsatlar ortaya çıkarır. Her banka, farklı kampanyalar düzenleyerek dikkat çekmeye çalışır, böylece emekli vatandaşlar aldıkları maaşa ek olarak, bankaların sağladığı çeşitli avantajlardan da faydalanma şansı bulurlar. Bu rekabetçi atmosfer, emeklilere yönelik sunulan tekliflerin sürekli yenilenmesine ve geliştirilmesine olanak tanır.

Banka Banka Emekliye Promosyon Müjdesi ING Bank, emekli maaşınızı kendi bünyesine taşımanız halinde size toplamda 18.000 TL'ye kadar varan promosyonlar sunmakta. Ayrıca, ayda üç defa ücretsiz EFT ve havale imkanı ile %53,00 oranında en yüksek günlük faizi teklif ediyor.