SGK giriş tarihi 1995, 1996, 1997,1998, 2000, 2001, 2008 olan turnayı gözünden vurdu: 40’tan fazla meslek resmen belli oldu!

Erken emeklilik sisteminde her meslek için belirlenen süre sınırları bulunmaktadır. Bu süre genellikle 5 yıl ile sınırlı olup, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet mensupları için 8 yıla kadar uzayabilmektedir. Ayrıca, yeraltı işlerinde çalışanlar için 1.800 gün, diğer sigortalılar için ise 3.600 gün FHSZ kapsamında çalışma şartı aranmaktadır.

Erken emeklilik, özellikle zorlu işler için tanınmış bir hak olup, kapsamının genişletilmesi yönünde kamu ve özel sektörden yoğun talepler gelmektedir. Bu talepler, daha fazla meslek grubunun erken emeklilik avantajlarından faydalanabilmesi amacıyla dikkate alınmakta ve sürekli olarak gündemde tutulmaktadır.

Erken emeklilik hakkı olan meslekler arasında yer alan ve belirli bir yıpranma payı ile bu haktan yararlanabilenler şu şekilde sıralanmaktadır: 180 Gün Yıpranma Payı ile Erken Emeklilik İmkanı Sunulan Meslekler: Madencilik ve yeraltı işlerinde çalışanlar.

90 Gün Yıpranma Payı ile Erken Emeklilik İmkanı Sunulan Meslekler: Cıva üretim tesislerinde görev yapanlar,

Asit üretimi gerçekleştiren atölye ve fabrika çalışanları,

Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli,

Emniyet teşkilatı, polisler ve MİT görevlileri,

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) üyeleri,

Radyoaktif maddelerle çalışanlar,

Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları,

Demir ve çelik üretim tesislerinde çalışanlar,

Ceza İnfaz Kurumu çalışanları.