Milyonlarca emeklilin haberi yok: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve EYT EMEKLİLERİNE ARTIK ÜCRETSİZ

Ücretsiz Kaplıca Tatili Şartları Neler?
Emeklilerin bu özel hizmetten yararlanabilmesi için bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir:
Emeklilerin, kaplıca tatilinden yararlanabilmek için geçerli bir kaplıca raporuna sahip olması gerekiyor. Bu raporlar altı aylık süre için geçerlidir ve bu süre zarfında kaplıcaya başvurulmaması halinde yeniden rapor alınması gerekmektedir.
Ücretsiz kaplıca tatilinin gerçekleşebilmesi için, kaplıca tesisinin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması şarttır.
Eş ile birlikte kaplıca tatiline çıkmak isteyen emeklilerin, bu durumu raporlarında belirtmeleri gerekmektedir.
SGK'dan Kaplıca Tatili için Ekstra Destekler
SGK, kaplıca tatiline çıkan emeklilere ek destekler de sağlamaktadır. Bu destekler arasında gidiş-dönüş ulaşım masrafları ve gerekli görülen durumlarda refakatçi giderleri bulunmaktadır.
Bu sayede emekliler, sağlık için büyük önem taşıyan kaplıca tedavisinden maksimum düzeyde faydalanabilecek.