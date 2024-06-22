Milyonlarca emeklilin haberi yok: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve EYT EMEKLİLERİNE ARTIK ÜCRETSİZ

Ücretsiz Kaplıca Tatili Şartları Neler?

Emeklilerin bu özel hizmetten yararlanabilmesi için bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir:

Emeklilerin, kaplıca tatilinden yararlanabilmek için geçerli bir kaplıca raporuna sahip olması gerekiyor. Bu raporlar altı aylık süre için geçerlidir ve bu süre zarfında kaplıcaya başvurulmaması halinde yeniden rapor alınması gerekmektedir.