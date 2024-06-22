SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler SGK Haberleri

Emeklilere çifte maaş müjdesi 2024! 4A 4B 4C emekli aylığı olanlara SGK çift maaş hesabı yapıldı

Milyonlarca emekli ve emekli olmayı umut eden kişiler için sevindirici haberler geldi. İşte emeklilere sunulan çifte maaş alma koşulları detayları. Açıklanan bilgilere göre, emeklilere çifte maaş alma imkanı sağlayacak olan tamamlayıcı emeklilik sistemi devreye sokuldu. Bu sistemle birlikte, emekli aylığı alan kişinin annesi, babası veya eşi vefat ettiğinde, belirli şartlar dahilinde çifte emekli maaşı alma imkanı da sağlanmış oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 08:41 Güncelleme 24 Haziran 2024, 08:42
Emeklilere çifte maaş müjdesi 2024! 4A 4B 4C emekli aylığı olanlara SGK çift maaş hesabı yapıldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Emekliler, artan mali ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla daha yüksek emekli aylıkları peşinde koşarken, onlara yönelik yeni ve sevindirici gelişmeler duyuruldu.

Açıklanan bilgilere göre, emeklilere çifte maaş alma imkanı sağlayacak olan tamamlayıcı emeklilik sistemi devreye sokuldu. Bu sistemle birlikte, emekli aylığı alan kişinin annesi, babası veya eşi vefat ettiğinde, belirli şartlar dahilinde çifte emekli maaşı alma imkanı da sağlanmış oldu.

1999 sonrası kademeli emeklilik tablosu milyonları mest edecek
Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?
24-25-26-27-28 Haziran tarihlerinde hesapta olacak!
Erken emeklilik şartları nelerdir?

3600 GÜNLÜK EMEKLİLİK İÇİN GEREKENLER:

SORU: 1973 doğumlu bir bireyim. 1 Ekim 1990 tarihinde SSK girişimle 1457 gün prim ödemişim. 2012'den itibaren yurt dışında yaşamaktayım. 3600 günle kısmi emeklilik elde etmek istiyorum. Kalan primlerimi borçlanabilir miyim?

CEVAP: Yurt dışında geçen çalışma süreniz için, ilgili çalışma günlerinizi borçlanabilirsiniz. Ancak, borçlanılan yurt dışı çalışma günleri Bağkur kapsamında değerlendirilir. Bağkur'da 3600 günle emeklilik mümkün değildir; emeklilik için minimum 5400 gün prim gerekmektedir. Eğer yurt dışında 3943 gün çalışmışsanız, bu süreyi borçlanarak toplam prim gün sayınızı 5400'e çıkarabilir ve 60 yaşınızı doldurduğunuzda Bağkur'dan emeklilik hakkı kazanabilirsiniz.

VEFAT EDEN KİŞİNİN EMEKLİ MAAŞI EŞİNE NASIL BAĞLANIR?

SORU: Bir 4/A SSK emeklisi eş vefat ettiğinde, diğer eş, vefat edenin emekli maaşını alabilir mi?

CEVAP: Emekli eşlerden biri hayatını kaybettiğinde, sağ kalan eş, vefat eden eşin ölüm aylığını alabilir. Bu, eşlerin emeklilik statüsünden bağımsız olarak gerçekleşir. Eşiniz SSK ya da Bağkur emeklisi olsa dahi, eşinizin vefatı durumunda, hayatta kalan eş, vefat eden eşin dul aylığını talep edebilir.

Ayrıca, emeklilik yollarını arayan vatandaşlar, eşi ya da anne/babası vefat eden emekliler için belirlenen şartlar altında çifte emekli aylığı alma fırsatını da değerlendiriyorlar.

TÜM SGK HABERLERİ SAYFAMIZDA - TIKLA

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda ’normalleşme’ zirvesi! Mehmet Şimşek CHP heyetini kabul edecek | Hangi konular masada? Süreç nasıl gelişti?
İstanbul’da tatili sonrası trafik yoğunluğu! | YOL DURUMU
Montella, göz bebeğimiz Arda Güler’in yeleğini elinden böyle aldı! O görüntüler herkesi ayağa kaldırdı!
Türkiye gri listeden çıkmaya gün sayıyor! Gözler 28 Haziran’da! Gri listeden çıkış borsa, TL ve enflasyonu nasıl etkileyecek?
Teröre Bozdoğan-45 darbesi: 2’si kırmızı 4’ü turuncu 2’si gri toplam 11 terörist etkisiz hale getirildi
Fenerbahçe’de şok transfer gelişmesi! Jose Mourinho’dan dünya yıldızına ret
AK Parti’de ’muhasebe’ MYK’sı! 2’si büyükşehir 5 il başkanı değişiyor
Yeni vergi paketinde neler var? Dikkat çeken ÖTV istisnası detayı! Sistem nasıl işleyecek? Süre 5 yıldan 10 yıla çıkıyor
Kaya Sabancı Vedat Aşçı ve korumaları tarafından darp edilmedi mi? Hastanede verdiği ifade ortaya çıktı
Timur Cihantimur için 2 milyon dolarlık teminat teklifi! Mahkeme reddetti! Savcı gerekçeleri bir bir sıraladı
Emekliye yeni maaş hesabı: Temmuz artışı nasıl uygulanacak? İşte kök aylık, taban maaş, ek ödeme ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun İBB bütçesiyle belgesel çektirdiği Ayhan Sicimoğlu çalışanını tokatladı! Skandalı montaj diyerek savundu
Rusya’da kırmızı alarm! Kilise ve Sinagog hedef alındı: Çok sayıda ölü ve yaralı var | Sergey Melikov’dan ilk açıklama: Savaş evimize geldi
Kısa çalışmada kurallar değişti! Yeni yönetmelik neler getirdi? İşte merak edilen soruların yanıtları...
Kim Milyoner Olmak İster’de ilkokul matematik sorusunu bilemeyen yarışmacı joker hakkı kullandı! Sosyal medyada gündem oldu
SON DAKİKA