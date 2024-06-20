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1995 1998 1999 2003 girişliler! SGK başlangıç yaş gün prim tarihinize göre matematiksel emeklilik tablonuz

Emeklilik hayatın en huzurlu dönemlerinden biri olarak görülüyor. Ancak her bireyin yaşam koşulları ve beklentileri farklıdır. Bu nedenle "esnek emeklilik" kavramı son yıllarda önem kazanıyor. Esnek emeklilik bireylerin yaş sınırlarına bağlı kalmaksızın emeklilik haklarını daha erken kazanmalarına imkan tanıyor. Özellikle sağlık problemleri yaşayan veya kariyerlerini daha erken bir noktada sonlandırmayı düşünen kişiler için büyük bir fırsat sunuyor.

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Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 13:23 Güncelleme 20 Haziran 2024, 13:23
1995 1998 1999 2003 girişliler! SGK başlangıç yaş gün prim tarihinize göre matematiksel emeklilik tablonuz 1

Esnek emeklilik sistemleri, bireylerin kişisel ihtiyaçlarına ve finansal durumlarına göre özelleştirilmiş bir emeklilik planlaması yapmalarını sağlıyor. Bu sistemler, genel emeklilik koşulları çerçevesinde bireysel farklılıkları dikkate alıyor ve emeklilik sürecini kişinin kendi yaşam koşullarına göre şekillendirmesine olanak tanıyor. Türkiye'deki emeklilik koşulları, cinsiyet başta olmak üzere çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebiliyor. Kadınlar ve erkekler için belirlenen emeklilik yaşı ve gereken prim gün sayısı zaman içinde farklılık gösteriyor.

1995 1998 1999 2003 girişliler! SGK başlangıç yaş gün prim tarihinize göre matematiksel emeklilik tablonuz 2

KADINLAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI

01.04.1981 ve öncesi: 20 yıl, 5000 gün prim, yaş şartı yok

01.04.1981 - 08.09.1981: 20 yıl, 5000 gün prim, 38 yaş

1995 1998 1999 2003 girişliler! SGK başlangıç yaş gün prim tarihinize göre matematiksel emeklilik tablonuz 3

09.09.1981 - 23.05.1984: 20 yıl, 5000 gün prim, 40 yaş

24.05.1984 - 23.05.1985: 20 yıl, 5000 gün prim, 41 yaş

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