1995 1998 1999 2003 girişliler! SGK başlangıç yaş gün prim tarihinize göre matematiksel emeklilik tablonuz

Emeklilik hayatın en huzurlu dönemlerinden biri olarak görülüyor. Ancak her bireyin yaşam koşulları ve beklentileri farklıdır. Bu nedenle "esnek emeklilik" kavramı son yıllarda önem kazanıyor. Esnek emeklilik bireylerin yaş sınırlarına bağlı kalmaksızın emeklilik haklarını daha erken kazanmalarına imkan tanıyor. Özellikle sağlık problemleri yaşayan veya kariyerlerini daha erken bir noktada sonlandırmayı düşünen kişiler için büyük bir fırsat sunuyor.