2000-2008 arası 44-45 48 49 50 51 yaş şartı önerisi... 1999 sonrası kademeli emeklilik tablosu milyonları mest edecek

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun son düzenlemesiyle, 1999 öncesinde iş hayatına atılan bireyler, gerekli prim ve hizmet sürelerini tamamlamaları koşuluyla, yaşlarına bakılmaksızın emeklilik hakkı kazanıyor. Bu durum, pek çok vatandaşın emeklilik sürecini hızlandırarak, erken yaşlarda mali güvence elde etmelerini sağlıyor.

Erken emeklilik, milyonlarca insanın ulaşmayı umduğu bir hayaldi ve artık bu hayal, somut bir olasılık haline geldi. 45 ila 51 yaş aralığında emeklilik artık ulaşılmaz bir rüya değil, gerçekçi bir seçenektir. Çeşitli meslek grupları için geçerli olan bu imkan, genel koşullar çoğunlukla sabit kalmakla birlikte, belirli durumlar için esneklik gösterilebiliyor. Bu durumlardan bir tanesi "yıpranma payı" adıyla bilinir ve ağır işlerde çalışan bireyler için ciddi bir avantaj sunar.

Yıpranma payı, fiziksel olarak zorlu işlerde çalışan kişilere erken emeklilik imkanı sunan bir düzenlemedir. Bu hak, normal şartlarda mümkün olmayan bir erken emeklilik fırsatı yaratır. Yıpranma payından yararlanmak için bireylerin belirli kriterleri karşılaması zorunludur.

Her 360 günlük fiili çalışma süresine karşılık ek günler eklenir. Bu eklenen süre maksimum 5 yıl olabilir ve bu sürenin en fazla 3 yılı yaş haddinden düşülebilir. Özellikle yer altı çalışmalarında bu süre kısıtlaması yoktur. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü çalışanları için ise 8 yıla kadar ek hizmet süresi sağlanabilmektedir.