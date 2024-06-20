15.6 milyon emekli için duyuru yapıldı! 24-25-26-27-28 Haziran tarihlerinde hesapta olacak! SGK BAĞ-KUR ödeme tarihleri

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Tahsis numaralarının son hanesine göre belirlenen ödeme takvimleri, emeklilerin maaşlarını alacakları günleri net bir şekilde gösteriyor. Böylece her emekli, hangi gün maaşını alacağını önceden bilerek planlarını yapabiliyor.

SSK EMEKLİLERİ SSK emeklileri için maaş ödemeleri, tahsis numaralarının son hanesine göre belirlenen tarihlerde gerçekleştiriliyor. Bu sistem, her bir emeklinin hangi gün maaşını alacağını önceden bilmesini sağlayarak, finansal planlamalarını daha rahat yapmalarına imkan tanır. İşte SSK emekli maaşı ödeme takvimi: