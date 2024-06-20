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15.6 milyon emekli için duyuru yapıldı! 24-25-26-27-28 Haziran tarihlerinde hesapta olacak! SGK BAĞ-KUR ödeme tarihleri

Haziran ayı, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri için maaş ödemelerinin dört gözle beklendiği bir dönemi temsil ediyor. Bu süreçte emekli vatandaşlar, tahsis numaralarının son hanesine göre belirlenen ödeme tarihlerini dikkatle takip ediyorlar.

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Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 15:08 Güncelleme 20 Haziran 2024, 15:11
15.6 milyon emekli için duyuru yapıldı! 24-25-26-27-28 Haziran tarihlerinde hesapta olacak! SGK BAĞ-KUR ödeme tarihleri

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Tahsis numaralarının son hanesine göre belirlenen ödeme takvimleri, emeklilerin maaşlarını alacakları günleri net bir şekilde gösteriyor. Böylece her emekli, hangi gün maaşını alacağını önceden bilerek planlarını yapabiliyor.

SSK EMEKLİLERİ

SSK emeklileri için maaş ödemeleri, tahsis numaralarının son hanesine göre belirlenen tarihlerde gerçekleştiriliyor. Bu sistem, her bir emeklinin hangi gün maaşını alacağını önceden bilmesini sağlayarak, finansal planlamalarını daha rahat yapmalarına imkan tanır. İşte SSK emekli maaşı ödeme takvimi:

Tahsis numarasının son hanesi 9 olanlar, maaşlarını ayın 17'sinde alacaklar. Bu emekliler için yılın son ayının ortasında yapılacak ödeme, yeni yıl hazırlıkları için önemli bir destek olacaktır.

Tahsis numarasının son hanesi 5 olanlar, maaşlarını ayın 19'unda alacaklar. Bu tarihte alınacak maaşlar, emeklilerin yeni yıl hediyeleri almasına olanak tanıyacaktır.

Tahsis numarasının son hanesi 3 olanlar, maaşlarını ayın 20'sinde alacaklar. Ayın son haftasına girerken yapılacak bu ödeme, emeklilerin ay sonu harcamalarını karşılamalarına yardımcı olacaktır.

Tahsis numarasının son hanesi 8 olanlar, maaşlarını ayın 22'sinde alacaklar. Yılın son günlerine doğru yapılacak bu ödeme, emeklilerin yeni yıl öncesi ihtiyaçlarını karşılamalarına imkan tanıyacaktır.

Tahsis numarasının son hanesi 6 olanlar, maaşlarını ayın 23'ünde alacaklar.

Tahsis numarasının son hanesi 4 olanlar, maaşlarını ayın 24'ünde alacaklar. Bu tarih, emeklilerin yılın sonuna doğru rahat bir nefes almasını sağlayacaktır.

Tahsis numarasının son hanesi 2 olanlar, maaşlarını ayın 25'inde alacaklar.

Tahsis numarasının son hanesi 0 olanlar, maaşlarını ayın 26'sında alacaklar. Bu tarihte yapılacak ödeme, emeklilerin yeni yıla huzurlu bir şekilde girmelerine yardımcı olacaktır.

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

Bağ-Kur emeklileri de benzer şekilde, kendi ödeme takvimlerine göre maaşlarını alıyorlar. Her bir emekli, tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen tarihlerde maaşlarını alarak, yılın son ayında maddi anlamda rahatlamaktadırlar. İşte Bağ-Kur emekli maaşı ödeme takvimi:

Tahsis numarasının son hanesi 9, 7 ve 5 olanlar, maaşlarını ayın 25'inde alacaklar. Bu tarihte alınacak maaşlar, emeklilerin yılın son günlerinde ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak tanıyacaktır.

Tahsis numarasının son hanesi 3 ve 1 olanlar, maaşlarını ayın 26'sında alacaklar.

Tahsis numarasının son hanesi 8, 6 ve 4 olanlar, maaşlarını ayın 27'sinde alacaklar. Yılın son günlerinde alınacak bu maaşlar, emeklilerin yeni yıla huzurlu bir şekilde girmelerine yardımcı olacaktır.

Tahsis numarasının son hanesi 2 ve 0 olanlar, maaşlarını her ayın 28'inde alacaklar. Bu tarihte yapılacak ödeme, emeklilerin yeni yıl öncesi rahatlamalarını sağlayacaktır.

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