SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler SGK Haberleri

1994 1995 1996 1997 1998 2002 sigorta girişi olanın değmeyin keyfine! 10 15 yıllık primle emeklilik tarihi hesaplama tablosu!

Sosyal Güvenlik Kurumu, çalışanların emeklilik süreçlerini kolaylaştırmak için yenilikçi adımlar atıyor. Kurumun güncellenmiş web portalında yer alan emeklilik hesaplama aracı, kullanıcılara emeklilik yaşını ve gerekli olan prim gün sayısını hesaplayarak, ne zaman emekli olabileceklerine dair açık bir görünüm sunuyor. Bu yenilik, emeklilik sürecine dair yaşanan belirsizlikleri gidermeyi amaçlıyor ve uygun koşulları sağlayan bireyler için erken emeklilik fırsatları da sağlamakta.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Haziran 2024, 09:13 Güncelleme 18 Haziran 2024, 09:13
1994 1995 1996 1997 1998 2002 sigorta girişi olanın değmeyin keyfine! 10 15 yıllık primle emeklilik tarihi hesaplama tablosu!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

SGK tarafından ifade edilen emeklilik için üç temel kriter mevcuttur. Bu kriterleri karşılayan vatandaşlar, emeklilik haklarına kavuşabiliyor. Bunun yanı sıra, 10 yıl (3600 gün) süresince çalışmış veya bu süre kadar prim ödemiş olan sigortalılar, erken emeklilik avantajlarından da faydalanabiliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik için bazı temel şartlar belirlemiştir. Bu şartlar arasında yaş, hizmet süresi ve prim gün sayısı bulunuyor. Bu koşulları karşılayan vatandaşlar, hak ettikleri emeklilik ayrıcalıklarından yararlanabilirler. Özellikle, 10 yıl (3600 gün) süreyle çalışmış ya da bu süreye eşdeğer borçlanma yapmış olan sigortalılar için erken emeklilik gibi cazip avantajlar söz konusudur.

Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?
5 yıl erken emeklilik
SSK, Bağkur emekli maaşları bayramdan önce yatar mı?
Hesaplar değişti maaşlar bu oran üzerinden verilecek
Erken emeklilik şartları nelerdir?

1999 Sonrası Kısmi Emeklilik Hakları

9 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olanlar için tanınan kısmi emeklilik hakkı, sigortalılar için büyük bir fırsat sunuyor. Bu hak, sigortalının ilk işe başladığı tarihten itibaren 25 yıl ve 4500 gün prim ödeme şartını içerir. Bağ-Kurlu olan çalışanlar için ise farklı kısmi emeklilik şartları geçerlidir.

Doğum ve Askerlik Borçlanması İmkanları

Kadın çalışanlar, sahip oldukları çocuk sayısına göre yapacakları doğum borçlanması ile 2160 güne kadar ek prim kazanabilmektedir. Bu süreç için çocukların sağ olması ve doğumdan sonraki ilk iki yıl içinde herhangi bir prim ödemesi yapılmamış olması gerekmektedir.

Askerlik borçlanması, daha önce sigortalı olarak çalışmış kişilerin, askerlik süresince biriken günleri emeklilik hesaplarına eklemelerini sağlayarak, emeklilik için gereken prim gün sayısını artırır. Bu, özellikle prim günü eksik olan ve emeklilik yaşını doldurmuş kişiler için önemli bir avantajdır.

Yaştan Emeklilik Koşulları

Yaştan emeklilik, belirli bir prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşın tamamlanması şartlarına bağlıdır. 3600, 4500 ve 5400 prim günü gibi çeşitli seçeneklerle, erkek ve kadın sigortalılar için farklı yaş sınırları bulunmaktadır.

Örneğin, 24.05.2002 ile 23.05.2005 tarihleri arasında gerekli şartları yerine getiren erkekler 56, kadınlar ise 52 yaşında emekli olabilmektedirler. Bu tarihlerin ilerlemesiyle birlikte emeklilik yaşı da yükselmekte, böylece emeklilik planlaması yapılırken dikkate alınması gereken dinamikler ortaya çıkmaktadır.

TÜM SGK HABERLERİ SAYFAMIZDA - TIKLA

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kritik gün bugün! Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakim karşısına çıkıyor! Saat belli oldu
9. Yargı Paketi Meclis’e geliyor! Casusluk faaliyetleri için özel düzenleme! Hapis cezası alacaklar
Dijital Telif Yasası’nda sona geliniyor! Emek hırsızlığı son bulacak
Özel hastanelerin provizyon oyunu! Özel sağlık sigortası karşılasa bile bakın ne yapıyorlar
Esas hedef Anadolu’nun güzide toprakları! İsrail ordusu Arz-ı Mev’ud’u kolluyor... Siyonistin haritalı hezeyanı
30 yerinden bıçaklanıp öldürülen Hacer Çağla’nın katilinin son mesajı ortaya çıktı: Hediye getireceğim...
Montella Türkiye - Gürcistan maçı 11’ini belirledi! Arda Güler ve Kenan Yıldız sahada olacak
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Teşkilatlarına bayram mesajı! Filistin vurgusu: Kana susamış İsrail durdurulmalı
Tazminatlar artıyor: Kıdem hesabı nasıl yapılır? Kimlerin alacağı tutar yükselecek?
Galatasaray’dan orta sahaya çifte dünya yıldızı!
TAKVİM yazdı! Bodrum tarifesi garibanın dudağını uçuklattı: Kahvaltıya 2 bin, plaja 6 bin TL veren kesesi dolgunlara, büyük şok!
EURO 2024’ün yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor! Turnuva sonrası imzayı atacak
İstanbul Sarıyer’de otluk alanda yangın çıktı: Ekiplerin müdahalesi sürüyor | Valilikten kritik açıklama
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye 2. Zaha çalımı! Dev transfer geliyor
Fitch Ratings flaş Türkiye raporu! Büyüme beklentisi 2,8’den yüzde 3,5’e yükseldi
SON DAKİKA