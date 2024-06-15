1994 1995 1996 1997 1998 2002 sigorta girişi olanın değmeyin keyfine! 10 15 yıllık primle emeklilik tarihi hesaplama tablosu!

Doğum ve Askerlik Borçlanması İmkanları Kadın çalışanlar, sahip oldukları çocuk sayısına göre yapacakları doğum borçlanması ile 2160 güne kadar ek prim kazanabilmektedir. Bu süreç için çocukların sağ olması ve doğumdan sonraki ilk iki yıl içinde herhangi bir prim ödemesi yapılmamış olması gerekmektedir.

Askerlik borçlanması, daha önce sigortalı olarak çalışmış kişilerin, askerlik süresince biriken günleri emeklilik hesaplarına eklemelerini sağlayarak, emeklilik için gereken prim gün sayısını artırır. Bu, özellikle prim günü eksik olan ve emeklilik yaşını doldurmuş kişiler için önemli bir avantajdır.

Yaştan Emeklilik Koşulları Yaştan emeklilik, belirli bir prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşın tamamlanması şartlarına bağlıdır. 3600, 4500 ve 5400 prim günü gibi çeşitli seçeneklerle, erkek ve kadın sigortalılar için farklı yaş sınırları bulunmaktadır.

Örneğin, 24.05.2002 ile 23.05.2005 tarihleri arasında gerekli şartları yerine getiren erkekler 56, kadınlar ise 52 yaşında emekli olabilmektedirler. Bu tarihlerin ilerlemesiyle birlikte emeklilik yaşı da yükselmekte, böylece emeklilik planlaması yapılırken dikkate alınması gereken dinamikler ortaya çıkmaktadır. TÜM SGK HABERLERİ SAYFAMIZDA - TIKLA