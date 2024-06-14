SSK gün prim tarihinize göre erken emeklilik yaş listesi! 1994-1998-1999-2005 girişle emeklilik cetveli

24.11.1986 - 23.05.1988: 5375 prim günü, 50 yaş, 25 yıl sigortalılık
24.05.1985 - 23.11.1986: 5300 prim günü, 49 yaş, 25 yıl sigortalılık
24.11.1983 - 23.05.1985: 5225 prim günü, 48 yaş, 25 yıl sigortalılık
24.05.1982 - 23.11.1983: 5150 prim günü, 47 yaş, 25 yıl sigortalılık
24.11.1980 - 23.05.1982: 5075 prim günü, 46 yaş, 25 yıl sigortalılık
24.05.1979 - 23.11.1980: 5000 prim günü, 45 yaş, 25 yıl sigortalılık
09.09.1976 - 23.05.1979: 5000 prim günü, 44 yaş, 25 yıl sigortalılık
08.09.1976 ve Öncesi: 5000 prim günü, yaş şartı yok, 25 yıl sigortalılık
KADINLAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI
31.12.2008 Sonrası: 7100 prim günü, 58 yaş
09.09.1999 - 31.12.2008: 7000 prim günü, 58 yaş
24.05.1999 - 08.09.1999: 5975 prim günü, 56 yaş, 20 yıl sigortalılık
24.05.1998 - 23.05.1999: 5975 prim günü, 55 yaş, 20 yıl sigortalılık
24.05.1997 - 23.05.1998: 5975 prim günü, 54 yaş, 20 yıl sigortalılık
24.05.1996 - 23.05.1997: 5900 prim günü, 53 yaş, 20 yıl sigortalılık
24.05.1995 - 23.05.1996: 5825 prim günü, 52 yaş, 20 yıl sigortalılık
24.05.1994 - 23.05.1995: 5750 prim günü, 51 yaş, 20 yıl sigortalılık
24.05.1993 - 23.05.1994: 5675 prim günü, 50 yaş, 20 yıl sigortalılık
24.05.1992 - 23.05.1993: 5600 prim günü, 49 yaş, 20 yıl sigortalılık
24.05.1991 - 23.05.1992: 5525 prim günü, 48 yaş, 20 yıl sigortalılık
24.05.1990 - 23.05.1991: 5450 prim günü, 47 yaş, 20 yıl sigortalılık
24.05.1989 - 23.05.1990: 5375 prim günü, 46 yaş, 20 yıl sigortalılık
24.05.1988 - 23.05.1989: 5300 prim günü, 45 yaş, 20 yıl sigortalılık
24.05.1987 - 23.05.1988: 5225 prim günü, 44 yaş, 20 yıl sigortalılık
24.05.1986 - 23.05.1987: 5150 prim günü, 43 yaş, 20 yıl sigortalılık
24.05.1985 - 23.05.1986: 5075 prim günü, 42 yaş, 20 yıl sigortalılık
24.05.1984 - 23.05.1985: 5000 prim günü, 41 yaş, 20 yıl sigortalılık
09.09.1981 - 23.05.1984: 5000 prim günü, 40 yaş, 20 yıl sigortalılık
01.04.1981 - 08.09.1981: 5000 prim günü, 38 yaş, 20 yıl sigortalılık
01.04.1981 ve Öncesi: 5000 prim günü, yaş şartı yok, 20 yıl sigortalılık