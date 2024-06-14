SSK gün prim tarihinize göre erken emeklilik yaş listesi! 1994-1998-1999-2005 girişle emeklilik cetveli

Emeklilik çalışanların hayatlarının önemli bir kısmını etkileyen sosyal güvenlik sistemine dayanan zorunlu bir süreçtir. Emeklilik için gereken şartlar ülkeden ülkeye farklılık gösterse de çalışma yılları, yaş sınırları ve ödenmesi gereken prim günleri gibi faktörlerle belirlenir.