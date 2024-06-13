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SSK 4A 4B 4C Emekli Sandığı Bağkur emeklisi için... Hesaplar değişti maaşlar bu oran üzerinden ödenecek!

Emeklilik, uzun yıllar süren çalışma hayatının ardından hak edilen bir dinlenme ve huzur dönemidir. Bu sürecin en büyük beklentilerinden biri ise emekli maaşlarına yapılacak olan zamlar ve iyileştirmelerdir. Her yıl Temmuz ayı, milyonlarca emeklinin gözlerini ekonomik tablolara ve açıklamalara çevirdiği kritik bir dönem olarak dikkat çekmektedir. Yıllarca emek veren emekliler, maaşlarına yapılacak artışlarla yaşam standartlarını korumayı ve refah seviyelerini yükseltmeyi hedeflemektedir.

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Giriş Tarihi 15 Haziran 2024, 09:21 Güncelleme 15 Haziran 2024, 09:21
SSK 4A 4B 4C Emekli Sandığı Bağkur emeklisi için... Hesaplar değişti maaşlar bu oran üzerinden ödenecek!

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Emeklilik, yıllarca çalışmanın ardından hak edilen rahat bir nefes alma dönemidir. Bu yüzden de emekli maaşlarına yapılacak zamlar, herkesin merakla beklediği bir konu haline gelmiştir. Özellikle de Temmuz ayı, milyonlarca emeklinin gözünü finansal tablolara çevirdiği bir dönem. Peki, bu yıl emeklileri ne gibi değişiklikler bekliyor.

Ocak Zammının Ardından Emeklilerin Durumu

Ocak ayında emeklilik maaşlarına yapılan %49,25'lik zam, pek çok kişi için yeterli olmadı. En düşük emekli maaşı 10 bin TL olarak belirlense de, yükselen yaşam maliyetleri karşısında bu artışın yetersiz kaldığı ortadadır.

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Temmuz 2024 Zammı Ne Kadar Olacak?

Temmuz zammı, Haziran'da açıklanacak olan altı aylık enflasyon verilerine göre belirlenecek. Emekliler, enflasyon oranı kadar net zam ve refah payı beklentisi içinde.

Bakan Vedat Işıkhan'dan Refah Payı Açıklamaları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli refah payıyla ilgili olarak "Her şey için çok erken, Temmuz ayını bekleyelim," demiştir. Bu, refah payının artırılması ihtimalini tamamen ortadan kaldırmamaktadır.

Hesaplar Değişti Maaşlar Bu Oran Üzerinden Verilecek

Emekli maaşları için %22.72 oranında hesaplanmış zam miktarları:

  • 10.000 TL maaş için %22.72 zam: 12.272 TL
  • 10.100 TL maaş için %22.72 zam: 12.400,72 TL
  • 10.200 TL maaş için %22.72 zam: 12.529,44 TL
  • 10.300 TL maaş için %22.72 zam: 12.658,16 TL
  • 10.400 TL maaş için %22.72 zam: 12.786,88 TL

  • 10.500 TL maaş için %22.72 zam: 12.915,60 TL
  • 10.600 TL maaş için %22.72 zam: 13.044,32 TL
  • 10.700 TL maaş için %22.72 zam: 13.173,04 TL
  • 10.800 TL maaş için %22.72 zam: 13.301,76 TL
  • 10.900 TL maaş için %22.72 zam: 13.430,48 TL
  • 11.000 TL maaş için %22.72 zam: 13.559,20 TL
  • 11.100 TL maaş için %22.72 zam: 13.687,92 TL
  • 11.200 TL maaş için %22.72 zam: 13.816,64 TL
  • 11.300 TL maaş için %22.72 zam: 13.945,36 TL
  • 11.400 TL maaş için %22.72 zam: 14.074,08 TL

  • 11.500 TL maaş için %22.72 zam: 14.202,80 TL
  • 11.600 TL maaş için %22.72 zam: 14.331,52 TL
  • 11.700 TL maaş için %22.72 zam: 14.460,24 TL
  • 11.800 TL maaş için %22.72 zam: 14.588,96 TL
  • 11.900 TL maaş için %22.72 zam: 14.717,68 TL
  • 12.000 TL maaş için %22.72 zam: 14.846,40 TL
  • 12.100 TL maaş için %22.72 zam: 14.975,12 TL
  • 12.200 TL maaş için %22.72 zam: 15.103,84 TL

  • 12.300 TL maaş için %22.72 zam: 15.232,56 TL
  • 12.400 TL maaş için %22.72 zam: 15.361,28 TL
  • 12.500 TL maaş için %22.72 zam: 15.490,00 TL
  • 12.600 TL maaş için %22.72 zam: 15.618,72 TL
  • 12.700 TL maaş için %22.72 zam: 15.747,44 TL
  • 12.800 TL maaş için %22.72 zam: 15.876,16 TL
  • 12.900 TL maaş için %22.72 zam: 16.004,88 TL
  • 13.000 TL maaş için %22.72 zam: 16.133,60 TL
  • 13.100 TL maaş için %22.72 zam: 16.262,32 TL
  • 13.200 TL maaş için %22.72 zam: 16.391,04 TL
  • 13.300 TL maaş için %22.72 zam: 16.519,76 TL
  • 13.400 TL maaş için %22.72 zam: 16.648,48 TL
  • 13.500 TL maaş için %22.72 zam: 16.777,20 TL

  • 13.600 TL maaş için %22.72 zam: 16.905,92 TL
  • 13.700 TL maaş için %22.72 zam: 17.034,64 TL
  • 13.800 TL maaş için %22.72 zam: 17.163,36 TL
  • 13.900 TL maaş için %22.72 zam: 17.292,08 TL
  • 14.000 TL maaş için %22.72 zam: 17.420,80 TL
  • 14.100 TL maaş için %22.72 zam: 17.549,52 TL
  • 14.200 TL maaş için %22.72 zam: 17.678,24 TL
  • 14.300 TL maaş için %22.72 zam: 17.806,96 TL
  • 14.400 TL maaş için %22.72 zam: 17.935,68 TL
  • 14.500 TL maaş için %22.72 zam: 18.064,40 TL
  • 14.600 TL maaş için %22.72 zam: 18.193,12 TL
  • 14.700 TL maaş için %22.72 zam: 18.321,84 TL
  • 14.800 TL maaş için %22.72 zam: 18.450,56 TL

  • 14.900 TL maaş için %22.72 zam: 18.579,28 TL
  • 15.000 TL maaş için %22.72 zam: 18.708,00 TL
  • 15.500 TL maaş için %22.72 zam: 19.191,60 TL
  • 16.000 TL maaş için %22.72 zam: 19.675,20 TL
  • 16.500 TL maaş için %22.72 zam: 20.158,80 TL
  • 17.000 TL maaş için %22.72 zam: 20.642,40 TL
  • 17.500 TL maaş için %22.72 zam: 21.126,00 TL
  • 18.000 TL maaş için %22.72 zam: 21.609,60 TL
  • 18.500 TL maaş için %22.72 zam: 22.093,20 TL
  • 19.000 TL maaş için %22.72 zam: 22.576,80 TL
  • 19.500 TL maaş için %22.72 zam: 23.060,40 TL
  • 20.000 TL maaş için %22.72 zam: 23.544,00 TL
  • 21.000 TL maaş için %22.72 zam: 24.511,20 TL
  • 22.000 TL maaş için %22.72 zam: 25.478,40 TL
  • 23.000 TL maaş için %22.72 zam: 26.445,60 TL
  • 24.000 TL maaş için %22.72 zam: 27.412,80 TL

Bu hesaplamalar, Mayıs ayı enflasyon rakamlarına göre yapılmıştır ve SSK ile Bağ-Kur emeklileri için geçerlidir.

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