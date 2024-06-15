1990 2001 2009 sonrası yaş-prim-gün tablosu hazır! 49 50 51 52 yaşla emekliliğe ulaşacaklar listesi

Emeklilik yaşı, cinsiyete ve sigortalılık başlangıç tarihine göre değişiklik göstermektedir. Erkekler için 2008 yılı sonrasında başlayan sigortalılıklarda 7100 prim günü ve 60 yaş şartı bulunurken, kadınlar için aynı dönemde 7100 prim günü ve 58 yaş şartı gerekmektedir.
YAŞTAN EMEKLİLİK OLANAKLARI
Prim günü yetersiz olan ancak belirli bir yaşa ulaşmış kişiler için 'yaştan emeklilik' seçeneği bulunmaktadır.
Bu sistem, ilk sigortalılık tarihine göre belirlenen şartlar çerçevesinde 3600 günle, yani 10 yıllık bir sigorta süresi ile emeklilik imkanı sunmaktadır.