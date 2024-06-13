SSK, Bağkur emekli maaşları yattı mı, bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak? HAZİRAN EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ 2024 (4A-4B-4C)

Kurban Bayramı yaklaşırken, emekli vatandaşların maaş ödemelerinin tarihleri merak konusu oluyor. Özel günlerde maaşların erken yatırılması geleneği devam ederken, Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıtlı olan emeklilerin, bu ayki ödemelerinin bayram öncesine alınıp alınmayacağı tartışılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın konuyla ilgili yapacağı açıklamalar büyük bir bekleyiş içinde. Peki Haziran ayında emekli maaşları bayrama kadar yatırılacak mı, erken ödeme ihtimali var mı? İşte bu soruların cevaplarına dair ayrıntılar haberimizde yer almaktadır.