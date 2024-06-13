SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler SGK Haberleri

SSK, Bağkur emekli maaşları yattı mı, bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak? HAZİRAN EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ 2024 (4A-4B-4C)

Kurban Bayramı yaklaşırken, emekli vatandaşların maaş ödemeleri gündemi meşgul ediyor. Özellikle özel günlerde, tahsis numarasına göre önceden belirlenen maaş ödemelerinin bayram öncesine alınıp alınmayacağı merak konusu. Şu sıralar devam eden 3000 TL'lik bayram ikramiyesi ödemeleri sırasında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK), Bağ-Kur ve Emekli Sandığı tarafından sağlanan Haziran ayı maaş ödemelerinin bayram öncesine çekilip çekilmeyeceği büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamalar, emekli vatandaşlar arasında büyük bir beklenti yaratıyor. Acaba Haziran ayında emekli maaşları bayrama kadar yatırılacak mı, erken ödeme ihtimali var mı? İşte bu soruların cevaplarına dair ayrıntılar büyük bir dikkatle bekleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 08:51 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 08:51
SSK, Bağkur emekli maaşları yattı mı, bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak? HAZİRAN EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ 2024 4A-4B-4C

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kurban Bayramı yaklaşırken, emekli vatandaşların maaş ödemelerinin tarihleri merak konusu oluyor. Özel günlerde maaşların erken yatırılması geleneği devam ederken, Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıtlı olan emeklilerin, bu ayki ödemelerinin bayram öncesine alınıp alınmayacağı tartışılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın konuyla ilgili yapacağı açıklamalar büyük bir bekleyiş içinde. Peki Haziran ayında emekli maaşları bayrama kadar yatırılacak mı, erken ödeme ihtimali var mı? İşte bu soruların cevaplarına dair ayrıntılar haberimizde yer almaktadır.

Emekli Maaşlarının Yatırılma Zamanı: Ne Zaman?

Emekli maaşlarının yatırılma süreci, tahsis numaralarına göre düzenleniyor. Eğer maaş günü hafta sonuna denk gelirse, ödeme günü hafta içine çekiliyor. Örneğin, Cumartesi gününe denk gelen ödemeler Cuma günü, Pazar gününe denk gelen ödemeler ise Pazartesi günü hesaplara aktarılıyor.

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin Ödeme Planı

SSK'ya kayıtlı emekliler her ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur'lu emekliler ise her ayın 25'inden 28'ine kadar olan zaman diliminde maaşlarını alıyorlar.

4A SSK emeklileri için detaylı ödeme günleri şöyle sıralanıyor:

  • Tahsis numarası son hanesi 9 olanlar için ayın 17'si,
  • 7 olanlar için 18'i,
  • 5 olanlar için 19'u,
  • 3 olanlar için 20'si,
  • 1 olanlar için 21'i,
  • 8 olanlar için 22'si,
  • 6 olanlar için 23'ü,
  • 4 olanlar için 24'ü,
  • 2 olanlar için 25'i,
  • 0 olanlar için 26'sı olarak belirlenmiş.

4B Bağ-Kur emeklileri için ise ödeme günleri:

  • Tahsis numarası son hanesi 9, 7 ve 5 olanlar için ayın 25'i,
  • 3 ve 1 olanlar için 26'sı,
  • 8, 6 ve 4 olanlar için 27'si,
  • 2 ve 0 olanlar için her ayın 28'i olarak ayarlanmıştır.

Bu detaylı takvimle, emeklilerimiz ödemelerini planlayabilir ve özel günlerde mali güvencelerini önceden sağlayabilirler.

EMEKLİ 4A MAAŞ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

EMEKLİ 4B MAAŞ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

EMEKLİ 4C MAAŞ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

TÜM SGK HABERLERİ SAYFAMIZDA - TIKLA

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’ın CHP’ye ziyaretinin perde arkası ortaya çıktı! Görüşmenin sonunda verilen dosyada neler vardı? Özgür Özel açıkladı
MİT casusluk operasyonunda yakalamıştı| Ahmet Ersin Tumlucalı’nın ailesi de işin içinde çıktı! İhanetin bedeli: 300 bin euro
İHH
Kadınlara emeklilik fırsatı: 4 önemli destek masada! Doğum izni artacak mı? Prim ve yaş desteği nasıl uygulanacak?
Başkan Erdoğan, İspanya’da: Kral 6. Felipe ile görüştü! Gündem Gazze: Soykırımcı İsrail’e baskı artmalı
100 yarışmacı, 100 kategori, 1.000.000 TL ödül! Beklenen gün geldi: Alan bu akşam ilk bölümüyle atv’de başlıyor...
SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin Temmuz zammına son 20 gün! Kim ne kadar, kaç TL verilecek? Enflasyon oranı+refah payı+taban aylıkları…
Galatasaray ilk büyük transfer savaşının fitilini ateşledi! Yönetim Fenerbahçe’nin çok istediği Hojbjerg için devreye girdi
FED faiz kararını açıkladı! İşte altın, euro, dolarda son durum.... | FED Başkanı Powell’den kritik açıklamalar: Güven verici değildi
SON DAKİKA HABERİ | Beşiktaş’ın yeni transferi Gabriel Paulista İstanbul’da!
İsrail basını yazdı: Hamas’ın ateşkes anlaşmasında Türkiye’nin garantör olmasını talep ettiği iddia edildi
Basketbolda şampiyon Fenerbahçe Beko! Kanarya Anadolu Efes’i seride 3-1 yenerek kupaya uzandı
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde memurlar iş bıraktı: Bize ekmek yoksa size huzur yok
Çin, Rusya, Ankara, Brezilya... BRICS trafiği! Başkan Erdoğan’dan önemli kabul | Bakan Fidan ve Vieira’dan ortak basın toplantısı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir
SON DAKİKA