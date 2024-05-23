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1800, 3600, 3700, 4200, 4680 günle! 1999, 2022, 2008 gruplarında 4A, 4B SGK bağkur 10, 15 yıl şartıyla jet hızıyla emeklilik

Son zamanlarda SGK emeklilik sistemine ilişkin yeni düzenlemeler, vatandaşların emeklilik planlamalarını yakından etkilemekte. Özellikle 1999, 2008 ve 2022 yılları arasında farklı kategorilerde belirlenen gruplar için gün ve yıl şartlarına göre değişen emeklilik hesaplamaları, sigortalıların dikkatle incelediği bir konu haline geldi.

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Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 13:22 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 13:23
1800, 3600, 3700, 4200, 4680 günle! 1999, 2022, 2008 gruplarında 4A, 4B SGK bağkur 10, 15 yıl şartıyla jet hızıyla emeklilik

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Yeni düzenlemeler, özellikle farklı yıllar arasında işe giren sigortalılar için emeklilik hesaplamalarını önemli ölçüde etkilemekte. Bu değişiklikler, herkesin emeklilik planlarını yeniden gözden geçirmesini gerektiriyor. Emeklilik yaşınızı ve şartlarınızı doğru hesaplamak için SGK'nın sunduğu araçlar ve bilgilerden yararlanmak, geleceğinizi planlarken büyük önem taşır.

Emeklilik Şartları ve Gün Sayıları

1800 gün ile 10 yılda, 3600 gün ile 15 yılda, 3700 gün ile 16 yıl, 4100 gün ile 18 yıl ve 4500 ile 5400 gün aralıklarında 25 yılda emeklilik hakkı elde edilebilir. Bu gün sayıları, 1999, 2008 ve 2022 yıllarını kapsayan 4A ve 4B gruplarını içermekte.

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1999, 2022 ve 2008 Gruplarında Uygulanan Şartlar

Bu yıllara özgü gruplar, SGK'ya prim ödeyen kadın ve erkekler için farklı emeklilik koşulları sunar. Her bir grup, ilk prim ödeme tarihine göre emeklilik hesaplamalarında kullanılan formüllerle ayrılmaktadır.

Kim Ne Zaman Emekli Olabilir?

SGK tarafından belirlenen yıl şartları ve yaş hesaplamaları, emeklilik tarihini etkileyen önemli faktörlerdendir. Bu hesaplamalar, sigortalının emeklilik yaşını ve şartlarını belirler.

Özel Dönemler ve Emeklilik Yaş Hesapları

  • 1999 Eylül Öncesi: Bu dönemde işe başlayanlar için emeklilik yaşı daha erken hesaplanır.
  • 2002-2008 Mayıs Sonrası: Bu döneme ait prim ödeyenler için 7000 ile 7200 gün prim gereklidir.

Sağlık Durumu ve Emeklilik

Sağlık koşullarının bozulması halinde, 1800 gün ve 10 yıl şartı ile erken emeklilik mümkün olabilir. Özellikle yüzde 60 güç kaybı yaşayanlar için bu durum geçerlidir.

Yaş Haddinden Emeklilik

Yaş haddinden emeklilik, prim günü eksik olan ancak emekli olma yaşına gelmiş sigortalılar için uygulanır. Bu, özellikle 3600, 4500 ve 5400 gün prim şartlarını tamamlayanlar için geçerlidir.

Emeklilik Yaş Hesaplaması

Emeklilik yaşı, 3600 gün ve 15 yıl şartını hangi tarihte tamamladığınıza göre hesaplanır. Örneğin, 1999 yılında ilk SGK girişini yapanlar için farklı, 2008 sonrası işe girenler için ise daha geç bir emeklilik yaşı söz konusudur.

Kadın ve Erkeklerde Emeklilik Yaşı

Kadın ve erkek çalışanlar için farklı emeklilik yaşları belirlenmiştir. Örneğin, 3600 günü tamamlayan erkekler 60, kadınlar ise 58 yaşında emeklilik hakkı kazanabilirler.

Emeklilik Yaşınızı Hesaplama Robotu

SGK'nın resmi sayfasında yer alan emeklilik yaşını hesaplama robotu, sigortalıların emeklilik şartlarını ve yaşını kolayca öğrenmelerine olanak tanır.

Çalışma Gücü Kayıp Oranına Göre Emeklilik Şartları

Sigortalılık başlangıcınıza göre çalışma gücü kayıp oranlarına göre emeklilik şartları aşağıdaki gibidir:

Sigortalılık Başlangıcı Çalışma Gücü Kayıp Oranı % 50 - 59 Çalışma Gücü Kayıp Oranı % 40 - 49
01.10.2008 - 31.12.2008 3.700 4.100
01.01.2009 - 31.12.2009 3.800 4.200
01.01.2010 - 31.12.2010 3.900 4.300
01.01.2011 - 31.12.2011 4.000 4.400
01.01.2012 - 31.12.2012 4.100 4.500
01.01.2013 - 31.12.2013 4.200 4.600
01.01.2014 - 31.12.2014 4.300 4.680
01.01.2015'ten sonra 4.320 4.680

Kadınların Emeklilik Şartları

Kadınların işe başlama tarihine göre emeklilik şartları aşağıdaki gibidir:

İşe Başlama Tarihi Sigortalılık Süresi Yaş Şartı Prim Günü
01.04.1981 öncesi 20 Yok 5000
01.04.1981 - 08.09.1981 20 38 5000
09.09.1981 - 23.05.1984 20 40 5000
24.05.1984 - 23.05.1985 20 41 5000
24.05.1985 - 23.05.1986 20 42 5075
24.05.1986 - 23.05.1987 20 43 5150
24.05.1987 - 23.05.1988 20 44 5225
24.05.1988 - 23.05.1989 20 45 5300
24.05.1989 - 23.05.1990 20 46 5375
24.05.1990 - 23.05.1991 20 47 5450
24.05.1991 - 23.05.1992 20 48 5525
24.05.1992 - 23.05.1993 20 49 5600
24.05.1993 - 23.05.1994 20 50 5675
24.05.1994 - 23.05.1995 20 51 5750
24.05.1995 - 23.05.1996 20 52 5825
24.05.1996 - 23.05.1997 20 53 5900
24.05.1997 - 23.05.1998 20 54 5975
24.05.1998 - 23.05.1999 20 55 5975
09.09.1999 - 08.09.1999 20 56 5975
08.09.1999 - 30.04.2008 - 58 7000
01.05.2008 - 31.12.2035 - 58 7200
01.01.2036 - 31.12.2037 - 59 7200
01.01.2038 - 31.12.2039 - 60 7200
01.01.2040 - 31.12.2041 - 61 7200
01.01.2042 - 31.12.2043 - 62 7200
01.01.2044 - 31.12.2045 - 63 7200
01.01.2046 - 31.12.2047 - 64 7200
01.01.2048 ve sonrası - 65 7200

Erkeklerin Emeklilik Şartları

Erkeklerin işe başlama tarihine göre emeklilik şartları aşağıdaki gibidir:

İşe Başlama Tarihi Sigortalılık Süresi Yaş Şartı Prim Günü
08.09.1976 ve daha öncesi 25 Yok 5000
09.09.1976 - 23.05.1979 25 44 5000
24.05.1979 - 23.11.1980 25 45 5000
24.11.1980 - 23.05.1982 25 46 5075
24.05.1982 - 23.11.1983 25 47 5150
24.11.1983 - 23.05.1985 25 48 5225
24.05.1985 - 23.11.1986 25 49 5300
24.11.1986 - 23.05.1988 25 50 5375
24.05.1988 - 23.11.1989 25 51 5450
24.11.1989 - 23.05.1991 25 52 5525
24.05.1991 - 23.05.1992 25 53 5600
24.11.1992 - 23.05.1993 25 54 5675
24.05.1993 - 23.05.1994 25 55 5750
24.11.1994 - 23.05.1995 25 56 5825
24.05.1995 - 23.05.1997 25 57 5900
24.05.1997 - 23.05.1998 25 58 5975
24.05.1998 - 08.09.1999 25 59 5975
09.09.1999 - 30.04.2008 - 60 7000
01.05.2008 - 31.12.2035 - 60 7200
01.01.2036 - 31.12.2037 - 61 7200
01.01.2038 - 31.12.2039 - 62 7200
01.01.2040 - 31.12.2041 - 63 7200
01.01.2042 - 31.12.2043 - 64 7200

Bu tablolar, sigortalı kadın ve erkeklerin işe başlama tarihine göre gerekli sigortalılık süresi, yaş şartı ve prim gün sayısını göstermektedir. Emeklilik planlaması yaparken bu bilgiler dikkate alınmalıdır.

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