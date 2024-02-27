SSK SGK yaş gün tablosuna revize! 1996-2002 sonrası 3800-6100 primde yeni argümanlar

Erken emeklilik birçok kişinin iş hayatını sonlandırmak için tercih ettiği bir seçenek oluyor. Bu süreçte sigorta başlangıç tarihi gibi bazı kritik faktörler büyük önem taşıyor. Sigorta başlangıç tarihi, sosyal güvenlik primi ödenmeye başlandığı ilk gün olarak kabul ediliyor ve bu tarih emeklilik koşullarının belirlenmesinde hayati öneme sahip oluyor.
YAŞTAN EMEKLİLİK FIRSATI
Prim günü yetersiz olan fakat belirli bir yaşa ulaşmış kişiler için "yaştan emekli" olma şansı mevcut. Bu sistem, prim günü yetersiz olan ancak yaşları nedeniyle prim gün sayısını tamamlayamayacak bireylere emeklilik imkanı sunuyor.
3600 GÜN PRİM İLE EMEKLİLİK
Belirli Tarihten Önce Sigortalı Olanlar:
Kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş şartı aranır.
Sonradan Sigortalı Olanlar:
15 yıl sigortalılık ve belirli bir yaş şartı da aranmaktadır.