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SSK SGK yaş gün tablosuna revize! 1996-2002 sonrası 3800-6100 primde yeni argümanlar

Erken yaşta emeklilik çalışan milyonlarca çalışanın en büyük hedeflerinden birisi oluyor. Erken emeklilik, birçok kişinin geleceğe yönelik planlarında merkezi bir yer tutuyor. İş hayatına atılan ilk adımla başlayan sigortalılık süresi, emeklilik koşullarını doğrudan etkileyen kritik bir faktördür. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), esnek koşullar ve çeşitli istisnai durumlar sunarak standart emeklilik şartlarından daha erken yararlanma imkanı sağlıyor.

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Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 16:47 Güncelleme 27 Şubat 2024, 16:47
SSK SGK yaş gün tablosuna revize! 1996-2002 sonrası 3800-6100 primde yeni argümanlar

Erken emeklilik birçok kişinin iş hayatını sonlandırmak için tercih ettiği bir seçenek oluyor. Bu süreçte sigorta başlangıç tarihi gibi bazı kritik faktörler büyük önem taşıyor. Sigorta başlangıç tarihi, sosyal güvenlik primi ödenmeye başlandığı ilk gün olarak kabul ediliyor ve bu tarih emeklilik koşullarının belirlenmesinde hayati öneme sahip oluyor.

YAŞTAN EMEKLİLİK FIRSATI

Prim günü yetersiz olan fakat belirli bir yaşa ulaşmış kişiler için "yaştan emekli" olma şansı mevcut. Bu sistem, prim günü yetersiz olan ancak yaşları nedeniyle prim gün sayısını tamamlayamayacak bireylere emeklilik imkanı sunuyor.

3600 GÜN PRİM İLE EMEKLİLİK

Belirli Tarihten Önce Sigortalı Olanlar:

Kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş şartı aranır.
Sonradan Sigortalı Olanlar:
15 yıl sigortalılık ve belirli bir yaş şartı da aranmaktadır.

12.5 YIL İLE EMEKLİLİK

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olmak
4500 gün prim ödemek (12.5 yıl)
25 yıldan beri sigortalı bulunmak
Kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak

ERKEN EMEKLİLİK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Sigorta başlangıç tarihi: Erken emeklilik şartları sigorta başlangıç tarihine göre değişmektedir.
Prim günü: Yeterli prim gün sayısına sahip olmak şarttır.

Yaş: Belirli bir yaş şartını da karşılamak gerekir.
Sigortalılık süresi: Bazı durumlarda uzun süreli sigortalılık da aranmaktadır.

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