SSK SGK yaş gün tablosuna revize! 1996-2002 sonrası 3800-6100 primde yeni argümanlar

Erken emeklilik birçok kişinin iş hayatını sonlandırmak için tercih ettiği bir seçenek oluyor. Bu süreçte sigorta başlangıç tarihi gibi bazı kritik faktörler büyük önem taşıyor. Sigorta başlangıç tarihi, sosyal güvenlik primi ödenmeye başlandığı ilk gün olarak kabul ediliyor ve bu tarih emeklilik koşullarının belirlenmesinde hayati öneme sahip oluyor.