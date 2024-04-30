SSK sicil numarası bulma! Sicil no nerede yazar? E-devlet T.C. ile sorgulama nasıl öğrenilir?

Gerekli Bilgiler ve Belgeler

SSK sicil numarası sorgulaması için e-devlet şifresi gerekmektedir. E-devlet şifrenizi PTT şubelerinden alabilirsiniz. Bazen e-devlet sistemi yoğunluktan dolayı yavaşlayabilir veya hata verebilir. Bu durumda birkaç dakika sonra tekrar deneyin veya alternatif olarak mobil uygulamayı kullanmayı deneyin.

Sicil Numarası ile Yapılabilecek Diğer İşlemler

SSK sicil numarası ile emeklilik maaşı hesaplama, sağlık hizmetlerinden yararlanma gibi birçok işlem yapılabilmektedir.