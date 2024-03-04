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4A-4B-4C SGK emekli aylığı hesaplama sayfası ekranı açıldı! SGK, herkesin beklediğini yaptı! Milyonlar sisteme akın etti!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı (4A, 4B, 4C) kapsamındaki çalışanların 'bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?' sorusuna yanıt verecek önemli bir adım attı. Emeklilik planlaması yapanlar için hayati önem taşıyan Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama ekranı, SGK'nın web sitesinde yeniden erişime açılarak büyük bir kolaylık sağladı.

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Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 10:23 Güncelleme 04 Mart 2024, 10:23
4A-4B-4C SGK emekli aylığı hesaplama sayfası ekranı açıldı! SGK, herkesin beklediğini yaptı! Milyonlar sisteme akın etti!

Emekli maaşı hesaplaması, çalışma gün sayısı, prim ödeme miktarı ve diğer pek çok kritere göre değişiklik göstermektedir. SGK, kendi web sitesinde yer alan bu hesaplama aracı ile kullanıcılara, emekli olduklarında tahmini olarak alacakları maaş miktarı hakkında bilgi sunuyor.

4A (SSK) Emekli Maaşı Hesaplama İşlemi

SGK'nın sağladığı kolaylıklardan biri de 4A Emekli Maaşı Hesaplama işlemidir. Bu işlem için:

  • uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ adresine gidilir,
  • T.C. Kimlik numarası, SSK Sicil Numarası, Baba adı, Nüfus il ve Doğum tarihi gibi bilgiler girilir,
  • "Sorgula" butonuna tıklanarak emeklilik hesaplaması yapılır.

Bu hizmet, 2024 yılı Ocak dönemi aylık artışı verileri sisteme yüklenene kadar geçici bir süreliğine durdurulmuş ve bugün itibarıyla yeniden aktif hale getirilmiştir.

4B (Bağ-Kur) Emekli Maaşı Hesaplama İşlemi

4B Emekli Maaşı Hesaplama için uyg.sgk.gov.tr adresine gidilerek, TC Kimlik numarası, kurum ve güvenlik kodu bilgileri ile emeklilik hesaplaması yapılabilmektedir.

4C (Emekli Sandığı) Emekli Maaşı Hesaplama İşlemi

4C Emekli Maaşı Hesaplama işlemi için uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ adresine gidilir ve gerekli bilgiler girilir. Bu bilgiler arasında doğum tarihi, cinsiyet, 4A çalışma süresi ve hizmet türü bulunmaktadır. Hesapla butonuna basıldığında emeklilik hesaplaması tamamlanır.

Sistemde Oluşan Yoğunluk

SGK'nın bu hizmetleri devreye almasının ardından, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildi. Bu durum, sistemde zaman zaman yoğunluk ve yavaşlamalara neden oldu.

Ancak bu hizmet, emekli olmayı planlayan milyonlarca çalışana kendi emekli maaşlarını önceden tahmin etme imkanı sağlayarak, önemli bir kaynak oluşturuyor. Bu gelişme, SGK'nın vatandaş odaklı hizmet anlayışını pekiştiren ve emeklilik planlaması yapmak isteyen herkes için büyük bir kolaylık sunan önemli bir adımdır.

4/A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYIN

4/B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

4/C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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