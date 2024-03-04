4A-4B-4C SGK emekli aylığı hesaplama sayfası ekranı açıldı! SGK, herkesin beklediğini yaptı! Milyonlar sisteme akın etti!

4C Emekli Maaşı Hesaplama işlemi için uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ adresine gidilir ve gerekli bilgiler girilir. Bu bilgiler arasında doğum tarihi, cinsiyet, 4A çalışma süresi ve hizmet türü bulunmaktadır. Hesapla butonuna basıldığında emeklilik hesaplaması tamamlanır.

SGK 'nın bu hizmetleri devreye almasının ardından, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildi. Bu durum, sistemde zaman zaman yoğunluk ve yavaşlamalara neden oldu.

Ancak bu hizmet, emekli olmayı planlayan milyonlarca çalışana kendi emekli maaşlarını önceden tahmin etme imkanı sağlayarak, önemli bir kaynak oluşturuyor. Bu gelişme, SGK'nın vatandaş odaklı hizmet anlayışını pekiştiren ve emeklilik planlaması yapmak isteyen herkes için büyük bir kolaylık sunan önemli bir adımdır.