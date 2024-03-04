4A-4B-4C SGK emekli aylığı hesaplama sayfası ekranı açıldı! SGK, herkesin beklediğini yaptı! Milyonlar sisteme akın etti!

Emekli maaşı hesaplaması, çalışma gün sayısı, prim ödeme miktarı ve diğer pek çok kritere göre değişiklik göstermektedir. SGK, kendi web sitesinde yer alan bu hesaplama aracı ile kullanıcılara, emekli olduklarında tahmini olarak alacakları maaş miktarı hakkında bilgi sunuyor.
4A (SSK) Emekli Maaşı Hesaplama İşlemi
SGK'nın sağladığı kolaylıklardan biri de 4A Emekli Maaşı Hesaplama işlemidir. Bu işlem için:
- uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ adresine gidilir,
- T.C. Kimlik numarası, SSK Sicil Numarası, Baba adı, Nüfus il ve Doğum tarihi gibi bilgiler girilir,
- "Sorgula" butonuna tıklanarak emeklilik hesaplaması yapılır.
Bu hizmet, 2024 yılı Ocak dönemi aylık artışı verileri sisteme yüklenene kadar geçici bir süreliğine durdurulmuş ve bugün itibarıyla yeniden aktif hale getirilmiştir.
4B (Bağ-Kur) Emekli Maaşı Hesaplama İşlemi
4B Emekli Maaşı Hesaplama için uyg.sgk.gov.tr adresine gidilerek, TC Kimlik numarası, kurum ve güvenlik kodu bilgileri ile emeklilik hesaplaması yapılabilmektedir.