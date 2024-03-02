SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve EYT’lilere ücretsiz oldu! Hemen keyfini çıkartın

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilerin yaşam kalitesini artırmak ve sağlık sorunlarını hafifletmek adına önemli bir adım attı. SGK'nın yaptığı son açıklama ile SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve EYT'li emeklilere yönelik ücretsiz kaplıca tatili uygulamasının detayları duyuruldu. Bu gelişme, sağlık sorunları yaşayan emekliler için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor.
Ücretsiz Kaplıca Tatilinin Sağlık Faydaları
Kaplıca tedavileri, özellikle romatizmal ve ortopedik rahatsızlıklar başta olmak üzere pek çok sağlık problemine iyi geliyor. SGK'nın bu uygulaması, emeklilerin sağlık sorunlarına doğal bir çözüm sunarak, onlara iyileşme ve dinlenme imkanı sağlıyor.
SGK'nın Sunmuş Olduğu Ücretsiz Kaplıca Tatili Şartları
Bu fırsattan yararlanmak isteyen emekliler için belirlenen şartlar şu şekilde sıralanıyor:
Emeklilerin, kaplıca tedavisi gerektiğine dair sağlık raporu alması gerekir.