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SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve EYT'lilere ücretsiz oldu! Hemen keyfini çıkartın

SGK'nın emeklilere yönelik başlattığı ücretsiz kaplıca tatili uygulaması, sağlık sorunlarıyla mücadele eden emeklilere yeni bir umut kaynağı oluyor. Bu uygulama sayesinde, emekliler hem fiziksel hem de mental olarak yenilenme şansı bulacaklar. Bu fırsattan yararlanmak isteyen emeklilerin belirtilen şartları yerine getirerek, gerekli başvuruları yapmaları önem taşıyor.

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Giriş Tarihi 02 Mart 2024, 15:58 Güncelleme 02 Mart 2024, 15:58
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve EYT’lilere ücretsiz oldu! Hemen keyfini çıkartın

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilerin yaşam kalitesini artırmak ve sağlık sorunlarını hafifletmek adına önemli bir adım attı. SGK'nın yaptığı son açıklama ile SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve EYT'li emeklilere yönelik ücretsiz kaplıca tatili uygulamasının detayları duyuruldu. Bu gelişme, sağlık sorunları yaşayan emekliler için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Ücretsiz Kaplıca Tatilinin Sağlık Faydaları

Kaplıca tedavileri, özellikle romatizmal ve ortopedik rahatsızlıklar başta olmak üzere pek çok sağlık problemine iyi geliyor. SGK'nın bu uygulaması, emeklilerin sağlık sorunlarına doğal bir çözüm sunarak, onlara iyileşme ve dinlenme imkanı sağlıyor.

SGK'nın Sunmuş Olduğu Ücretsiz Kaplıca Tatili Şartları

Bu fırsattan yararlanmak isteyen emekliler için belirlenen şartlar şu şekilde sıralanıyor:

Emeklilerin, kaplıca tedavisi gerektiğine dair sağlık raporu alması gerekir.

Alınan raporların maksimum 6 aylık geçerlilik süresi bulunmaktadır. Bu süre içerisinde herhangi bir kaplıca işletmesine başvurulmaması halinde, raporun yenilenmesi gerekir. Kaplıca ücretlerinin SGK tarafından karşılanabilmesi için, tedavinin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış bir işletmede yapılması şarttır. Kaplıca tedavisine eşi ile birlikte gitmek isteyen emeklilerin, bu durumun raporda belirtilmesi gerekir.

Tüm Türkiye'deki Emekliler İçin Geçerli Fırsat

Bu uygulamadan 81 ildeki tüm emekliler yararlanabilir. Sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren emekliler için büyük bir kolaylık sağlayan bu uygulama, onların hem bedensel hem de ruhsal olarak rahatlamasına olanak tanıyor.

Nasıl Başvurulur?

Ücretsiz kaplıca tatili uygulamasından faydalanmak isteyen emeklilerin, öncelikle ilgili sağlık kuruluşlarından gerekli sağlık raporlarını alması gerekmektedir. Daha sonra, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı kaplıca işletmeleri ile iletişime geçerek, SGK tarafından sunulan bu fırsattan yararlanabilirler.

Sağlık Bakanlığınca İşletme İzni Verilen Kaplıca Tesisleri Listesi için tıklayınız.

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