SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve EYT’lilere ücretsiz oldu! Hemen keyfini çıkartın

Alınan raporların maksimum 6 aylık geçerlilik süresi bulunmaktadır. Bu süre içerisinde herhangi bir kaplıca işletmesine başvurulmaması halinde, raporun yenilenmesi gerekir. Kaplıca ücretlerinin SGK tarafından karşılanabilmesi için, tedavinin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış bir işletmede yapılması şarttır. Kaplıca tedavisine eşi ile birlikte gitmek isteyen emeklilerin, bu durumun raporda belirtilmesi gerekir.

Tüm Türkiye'deki Emekliler İçin Geçerli Fırsat Bu uygulamadan 81 ildeki tüm emekliler yararlanabilir. Sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren emekliler için büyük bir kolaylık sağlayan bu uygulama, onların hem bedensel hem de ruhsal olarak rahatlamasına olanak tanıyor.

Nasıl Başvurulur? Ücretsiz kaplıca tatili uygulamasından faydalanmak isteyen emeklilerin, öncelikle ilgili sağlık kuruluşlarından gerekli sağlık raporlarını alması gerekmektedir. Daha sonra, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı kaplıca işletmeleri ile iletişime geçerek, SGK tarafından sunulan bu fırsattan yararlanabilirler.

Sağlık Bakanlığınca İşletme İzni Verilen Kaplıca Tesisleri Listesi için tıklayınız.