EYT’li olamayana kademeli emeklilik! 47-48-49-50-51 yaşla 1999 2000 2008 sonrası sigortalıya kademeli emeklilik tablosu

8/9/1999 ile 30/4/2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar için kadınlar 58 , erkekler 60 yaşını doldurmak ve 7000 gün prim ödemiş olmak gibi şartlar bulunuyor. 30/4/2008 sonrasında sigortalı olanlar için ise 5510 sayılı Kanun şartları geçerli.

5510 sayılı Kanun'a göre, 01.01.2036 tarihine kadar kadınlar için 58 , erkekler için 60 yaşını doldurmak ve 7200 gün prim ödemiş olmak gerekiyor. 2036 sonrası için, prim günü koşulu yerine getirildiğinde, yaş hadleri esas alınarak emeklilik hakkı kazanılıyor.

İstisnalar ve Kademeli Yaş Uygulaması

Emeklilik ya da yaşlılık aylığı bağlanmasında, kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş ile 2036 sonrası için getirilen kademeli yaş hadlerine 3 yıl eklenmesi durumu da mevcut. Bu durumda, 5400 gün prim ödeme koşulu ve kademeli yaşta yaşlılık aylığı bağlanabiliyor.

Kademeli emeklilik tablosu, emeklilik şartlarını yerine getirmek üzere olan ancak EYT düzenlemesinden yararlanamayan kişiler için hazırlanan, sigortalılık başlangıç tarihine ve prim ödeme gün sayısına göre emeklilik yaşını gösteren bir sistemdir.

NOT: Haberimiz Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in Köşe Yazısından Derlenmiştir