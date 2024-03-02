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SSK, Bağ-Kur, 4C ve EYT’li emekliye ödeme takvimi gün yüzüne çıktı: 17-26 Mart arası IBAN'a ödemeler geçecek!

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her ay büyük bir merakla maaş ödeme tarihlerini bekliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Mart ayı emeklilik maaşları tahsis numaralarının son rakamına göre farklı tarihlerde yatırılacak. Bu sayede emekliler, maaşlarını ne zaman alacaklarını önceden planlayabiliyor ve bütçelerini buna göre ayarlayabiliyorlar.

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Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 08:25 Güncelleme 04 Mart 2024, 08:26
SSK, Bağ-Kur, 4C ve EYT’li emekliye ödeme takvimi gün yüzüne çıktı: 17-26 Mart arası IBAN’a ödemeler geçecek!

Mart ayı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaş ödemelerinin gerçekleştirildiği kritik bir dönemi işaret eder. Bu zaman zarfında, emeklilik maaşlarını bekleyen vatandaşlar, kendilerine özgü ödeme takvimlerine göre hareket ederler. Bu takvim, maaşların ne zaman ve nasıl ödeneceğine dair önemli bilgiler içerir ve emeklilerin maaşlarını sorunsuz bir şekilde alabilmeleri için büyük önem taşır.

Maaş Ödemelerinde Yeni Düzenlemeler

Ödeme takvimindeki düzenlemeler, emeklilerin maaşlarını daha etkin ve düzenli bir şekilde alabilmelerini sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Mart ayı için belirlenen ödeme takvimi, emeklilerin maaşlarını alacakları günleri net bir şekilde ortaya koyar. Bu takvim, emeklilerin maaşlarını planlı ve zamanında alabilmeleri için büyük önem taşır.

Ödeme Takvimi Nasıl İşliyor?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, tahsis numaralarının son rakamına göre farklı günlerde ödenir. Bu yöntem, ödemelerin daha düzenli yapılmasını ve emeklilik maaşı alanların bankalarda uzun kuyruklar oluşturmasının önüne geçilmesini amaçlar. Ödeme günleri, her emekli grubu için farklılık gösterir ve bu sayede tüm emeklilerin maaşlarını adil ve zamanında alması hedeflenir.

Emekliler için Öneriler

Maaşınızı alırken, özellikle pandemi döneminde sağlık önlemlerine dikkat etmek önemlidir. Bankalarda sosyal mesafe kurallarına uyarak ve maske takarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca, banka şubelerindeki yoğunluğu azaltmak için, maaşınızı ATM'lerden çekmek veya internet bankacılığını kullanmak gibi alternatif yöntemlere başvurabilirsiniz.

Mart Ayı Bağ-Kur Emekli Maaşları Ödeme Takvimi

Bağ-Kur emeklileri için Mart ayı ödeme takvimi şu şekilde belirlendi:

  • Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar 25 Mart'ta,
  • Tahsis numarası son rakamı 3 ve 1 olanlar 26 Mart'ta,
  • Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar 27 Mart'ta,
  • Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar ise 28 Mart'ta maaşlarını alacaklar.

SGK Maaş Ödeme Takvimi Ayrıntıları

SGK, emeklilerin maaşlarını daha düzenli ve verimli bir şekilde alabilmeleri için tahsis numarasının son rakamına göre bir ödeme takvimi belirlemiştir. Bu takvim sayesinde, her emeklinin maaşı belirlenen bir tarihte hesaplarına yatırılır. Aşağıda, tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen ödeme tarihleri yer almaktadır:

  • Tahsis numarasının son rakamı 9 olan emekliler, ayın 17'sinde maaşlarını almaya hak kazanırlar.
  • Son rakamı 7 olanlar için maaş ödeme günü ayın 18'i olarak belirlenmiştir.

  • Son rakamı 5 olan emekliler, ayın 19'unda maaşlarını banka hesaplarında bulabilirler.
  • Son rakamı 3 olanlar için belirlenen maaş ödeme günü ayın 20'sidir.
  • Son rakamı 1 olan emekliler, ayın 21'inde maaşlarını alırlar.

Daha sonra, tahsis numarasının son rakamı çift sayılar olan emekliler için ödeme tarihleri şu şekildedir:

  • Son rakamı 8 olanlar, maaşlarını ayın 22'sinde alacaklardır.
  • Son rakamı 6 olan emekliler için maaş ödeme tarihi ayın 23'üdür.
  • Son rakamı 4 olanlar, ayın 24'ünde maaşlarını hesaplarında görebilirler.

  • Son rakamı 2 olan emekliler, ayın 25'inde maaşlarını alacaklar.
  • Son olarak, son rakamı 0 olanlar için maaş ödeme günü ayın 26'sı olarak belirlenmiştir.
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