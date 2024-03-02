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Emeklinin hesabına toplamda 15.000 TL karşılıksız ödeme için gün ve saat belli oldu

Emeklilik ikramiyelerinde beklenen zamların yanı sıra, emekliler artık maaşlarına oranla düşük kalan promosyon ödemelerine dikkat çekiyor. Bu durum, hem Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) hem de bankalara yönelik beklentileri artırıyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), konuyla ilgili çağrıda bulunarak, promosyon tutarlarının artırılması gerektiğini vurguluyor. Peki, bu beklentiler karşılanacak mı? İşte konuya dair önemli detaylar…

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Giriş Tarihi 02 Mart 2024, 10:11 Güncelleme 02 Mart 2024, 10:11
Emeklinin hesabına toplamda 15.000 TL karşılıksız ödeme için gün ve saat belli oldu

Emeklilerin banka promosyonları, SGK ile bankalar arasında imzalanan protokollerle belirleniyor. Son protokol Kasım 2022'de imzalanmış ve promosyon tutarları güncellenmişti. Ancak, maaşlardaki artışlar göz önünde bulundurulduğunda, mevcut promosyon tutarlarının yetersiz kaldığı düşünülüyor. Bu durum, yeni bir güncellemenin gerekliliğini ortaya koyuyor.

Maaş Artışları ve Promosyon Beklentileri

2023 ve 2024 yıllarında emekli maaşlarına yapılan ciddi zamlar, promosyon beklentilerini de artırdı. En düşük emekli aylığı, son zamlarla birlikte 10 bin liraya ulaştı. Bu artış, promosyon ödemelerinde de bir güncellemenin yapılması gerektiğini gösteriyor.

TÜED'in Çağrısı ve Bankalardan Beklentiler

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün'ün ifadelerine göre, emeklilerin promosyon miktarları, SGK ile bankalar arasında belirlenen protokollerle sınırlandırılıyor. Kamu bankaları belirlenen asgari tutarları verirken, özel bankalar daha yüksek tutarlar sunabiliyor. Ergün, mevcut promosyon oranlarının çok düşük olduğunu ve artırılması gerektiğini belirtiyor.

Emeklilerin Talepleri ve Alternatif Planlar

Emekliler, promosyon protokollerinin bir parçası olmayı ve promosyon miktarlarının belirlenmesinde söz sahibi olmayı istiyor. TÜED, bankaların taleplere yanıt vermemesi durumunda, alternatif planları devreye sokmaya hazır olduğunu ifade ediyor.

Beklentiler ve Olası Güncellemeler

Artan maaşlar karşısında emeklilere sunulan promosyon tutarlarının güncellenmesi bekleniyor. SGK'nın ve bankaların bu konuda adım atması ve promosyon tutarlarını artırması, emeklilerin gelirlerinde önemli bir iyileşme sağlayabilir.

İşte Emeklilere Ödenen Karşılıksız Promosyon Rakamları

ING:

Kampanya Başlığı: "Maaşını ING'ye Taşı!"
Promosyon Detayları: ING, maaş hesabını bankalarına taşıyan müşterilerine toplamda 15.000 TL'ye kadar promosyon imkanı sunuyor. Bu kampanya, özellikle yüksek promosyon beklentisi olan emekliler için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor.

İş Bankası:

Kampanya Başlığı: "Emekli Maaşını İş Bankası'na Taşı!"
Promosyon Detayları: İş Bankası, emekli maaşını bankalarına taşıyanlara 7.500 TL'ye varan promosyon teklifi yapıyor. Bu kampanya ile İş Bankası, emeklilerin finansal ihtiyaçlarına destek olmayı amaçlıyor.

Akbank:

Kampanya Başlığı: "Maaşını Akbank'a Taşı!"
Promosyon Detayları: Akbank, maaş hesabını bankaya taşıyan emeklilere 10.000 TL nakit promosyonun yanı sıra, 2.500 TL chip-para sunarak toplamda 12.500 TL'ye varan ödül vaad ediyor. Bu, nakit ve ekstra alışveriş avantajları ile dikkat çeken bir kampanyadır.

Yapı Kredi:

Kampanya Başlığı: "Şimdiki Emekliler Bir Başka!"
Promosyon Detayları: Yapı Kredi, emekli maaşını kendilerine taşıyan müşterilere yönelik olarak 9.000 TL'ye varan promosyon imkanı sunuyor. Banka, bu kampanyasıyla "Şimdiki Emekliler Bir Başka" sloganı altında, emeklilere özel bir deneyim ve finansal avantajlar sunmayı hedefliyor.

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