Erken emeklilik için tablo ortaya çıktı: SGK girişi 2000-2010 olanlara prim hesabı!





EYT DÜZENLEMESİYLE YAŞ ŞARTI Kadınlar için emeklilik yaşı maksimum 58, erkekler için ise 60'a kadar çıkabiliyor. Ancak, EYT düzenlemesi ile yaş şartının kaldırılmadığını unutmamak önemlidir.

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan SSK'lılar için prim gün şartı 4500'e yükseliyor. Bu dönemde sigortalı olan SSK'lılar için kısmi emeklilik için prim gün şartı 4500'e yükseliyor.

12.5 YILDA EMEKLİLİK İMKANI Aynı dönemde sigortalı olan SSK üyeleri için ise 12.5 yıl prim ödeme şartı geçerli. 12.5 yıl süresini tamamlayanlar, kısmi emeklilik hakkına sahip oluyorlar. Ayrıca, 25 yıldan beri sigortalı bulunmak ve kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurmak da gerekiyor.

BAĞ-KUR'LULAR İÇİN 900 GÜNLÜK AVANTAJ Bağ-Kur'lular için de müjdeli bir gelişme var. 5400 prim günü (15 yıl) ile yaştan kısmi emekli olabilen Bağ-Kur'lular reform kapsamında prim günü şartının 4500'e (12.5 yıl) çekilmesini bekliyor. Bu, Bağ-Kur'lular için 900 günlük bir avantaj anlamına geliyor.