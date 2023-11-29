Erken emeklilik için tablo ortaya çıktı: SGK girişi 2000-2010 olanlara prim hesabı!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), iş hayatına yeni başlayan vatandaşların emeklilik planlamasını kolaylaştırmak amacıyla sunduğu yeni emeklilik hesaplama tablosu dikkat çekiyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), iş hayatına yeni başlayan vatandaşların emeklilik planlamasını kolaylaştırmak amacıyla sunduğu yeni emeklilik hesaplama tablosu dikkat çekiyor.
10 YIL PRİMLE EMEKLİLİK
Kısmi emeklilik 10 yıl prim ödeyenlere kapılarını açıyor, ancak bazı önemli şartlar bulunuyor. İlk olarak 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olmak gerekiyor. Ayrıca Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) üyesi olmak da şart.
Bu imkandan yararlanabilmek için 10 yıl boyunca toplam 3600 prim gününe ulaşmak gerekiyor. Kadınlar için 50 yaşını, erkekler için ise 55 yaşını tamamlamak da zorunlu. Emekli aylığı hesaplamasında, bu üç şartın hangisinin en son gerçekleştiğine bakılıyor ve bu tarih emeklilik yaşı belirlemek için kullanılıyor.
EYT DÜZENLEMESİYLE YAŞ ŞARTI
Kadınlar için emeklilik yaşı maksimum 58, erkekler için ise 60'a kadar çıkabiliyor. Ancak, EYT düzenlemesi ile yaş şartının kaldırılmadığını unutmamak önemlidir.
8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan SSK'lılar için prim gün şartı 4500'e yükseliyor. Bu dönemde sigortalı olan SSK'lılar için kısmi emeklilik için prim gün şartı 4500'e yükseliyor.
12.5 YILDA EMEKLİLİK İMKANI
Aynı dönemde sigortalı olan SSK üyeleri için ise 12.5 yıl prim ödeme şartı geçerli. 12.5 yıl süresini tamamlayanlar, kısmi emeklilik hakkına sahip oluyorlar. Ayrıca, 25 yıldan beri sigortalı bulunmak ve kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurmak da gerekiyor.
BAĞ-KUR'LULAR İÇİN 900 GÜNLÜK AVANTAJ
Bağ-Kur'lular için de müjdeli bir gelişme var. 5400 prim günü (15 yıl) ile yaştan kısmi emekli olabilen Bağ-Kur'lular reform kapsamında prim günü şartının 4500'e (12.5 yıl) çekilmesini bekliyor. Bu, Bağ-Kur'lular için 900 günlük bir avantaj anlamına geliyor.
2000 VE 2008 ARASI SİGORTA GİRİŞLİLERE ERKEN EMEKLİLİK!
EYT düzenlemesinden yararlanamayan ve kapsam dışında kalanlar için yeni bir emeklilik reformu geliyor. Kademeli emeklilik sisteminin onaylanması durumunda, EYT düzenlemesi sonrasında güncellenen prim-yaş listesine göre, 2000 ve 2008 arası sigortalı olanlar erken emekli olabilecekler. EYT düzenlemesi sonrasında, 5 milyonu aşkın 8 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı emekli oldu. Prim gününü dolduramayanlar ise borçlanma formülü ile emeklilik hakkı kazandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan çalışma kapsamında, sigorta başlangıç tarihleri 1999 sonrası olanlar için kademeli emeklilik sisteminin onaylanması halinde, 2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlar, istenen koşulları sağladıkları takdirde emekli olabilecekler.
|Başlangıç Tarihi
|Cinsiyet
|Yaş Şartı
|Prim Günü Şartı
|9 Eylül 1999
|Kadın
|43
|6.250
|9 Eylül 1999
|Erkek
|45
|6.250
|2000
|Kadın
|43
|6.325
|2000
|Erkek
|45
|6.325
|2001
|Kadın
|43
|6.400
|2001
|Erkek
|45
|6.400
|2002
|Kadın
|43
|6.475
|2002
|Erkek
|45
|6.475
|2003
|Kadın
|44
|6.550
|2003
|Erkek
|46
|6.550
|2004
|Kadın
|45
|6.625
|2004
|Erkek
|47
|6.625
|2005
|Kadın
|46
|6.700
|2005
|Erkek
|48
|6.700
|2006
|Kadın
|47
|6.775
|2006
|Erkek
|49
|6.775
|2007
|Kadın
|48
|6.850
|2007
|Erkek
|50
|6.850
|2008
|Kadın
|49
|6.925
|2008
|Erkek
|51
|6.925
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