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Erken emeklilik için tablo ortaya çıktı: SGK girişi 2000-2010 olanlara prim hesabı!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), iş hayatına yeni başlayan vatandaşlar için emeklilik hesaplama tablosunu yayınladı. Bu yeni hesaplama aracı, SGK'nın resmi internet sitesi üzerinden erişilebilir durumda ve kullanıcıların emeklilik planlarını kolayca yapmalarına olanak tanıyor. SGK'nın sunduğu emeklilik hesaplama tablosu, çalışanların emeklilik yaşı ve prim gün sayılarını belirlemede netlik ve şeffaflık sağlıyor, böylece finansal geleceklerini daha sağlam temeller üzerine kurmalarına yardımcı oluyor. İşte 2000-2010 yılları arasında SGK'ya girişi olanlar için erken emeklilik hesaplama yöntemi...

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Giriş Tarihi 29 Kasım 2023, 09:33 Güncelleme 29 Kasım 2023, 09:34
Erken emeklilik için tablo ortaya çıktı: SGK girişi 2000-2010 olanlara prim hesabı!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), iş hayatına yeni başlayan vatandaşların emeklilik planlamasını kolaylaştırmak amacıyla sunduğu yeni emeklilik hesaplama tablosu dikkat çekiyor.

10 YIL PRİMLE EMEKLİLİK

Kısmi emeklilik 10 yıl prim ödeyenlere kapılarını açıyor, ancak bazı önemli şartlar bulunuyor. İlk olarak 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olmak gerekiyor. Ayrıca Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) üyesi olmak da şart.

Bu imkandan yararlanabilmek için 10 yıl boyunca toplam 3600 prim gününe ulaşmak gerekiyor. Kadınlar için 50 yaşını, erkekler için ise 55 yaşını tamamlamak da zorunlu. Emekli aylığı hesaplamasında, bu üç şartın hangisinin en son gerçekleştiğine bakılıyor ve bu tarih emeklilik yaşı belirlemek için kullanılıyor.



EYT DÜZENLEMESİYLE YAŞ ŞARTI

Kadınlar için emeklilik yaşı maksimum 58, erkekler için ise 60'a kadar çıkabiliyor. Ancak, EYT düzenlemesi ile yaş şartının kaldırılmadığını unutmamak önemlidir.

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan SSK'lılar için prim gün şartı 4500'e yükseliyor. Bu dönemde sigortalı olan SSK'lılar için kısmi emeklilik için prim gün şartı 4500'e yükseliyor.

12.5 YILDA EMEKLİLİK İMKANI

Aynı dönemde sigortalı olan SSK üyeleri için ise 12.5 yıl prim ödeme şartı geçerli. 12.5 yıl süresini tamamlayanlar, kısmi emeklilik hakkına sahip oluyorlar. Ayrıca, 25 yıldan beri sigortalı bulunmak ve kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurmak da gerekiyor.

BAĞ-KUR'LULAR İÇİN 900 GÜNLÜK AVANTAJ

Bağ-Kur'lular için de müjdeli bir gelişme var. 5400 prim günü (15 yıl) ile yaştan kısmi emekli olabilen Bağ-Kur'lular reform kapsamında prim günü şartının 4500'e (12.5 yıl) çekilmesini bekliyor. Bu, Bağ-Kur'lular için 900 günlük bir avantaj anlamına geliyor.

2000 VE 2008 ARASI SİGORTA GİRİŞLİLERE ERKEN EMEKLİLİK!

EYT düzenlemesinden yararlanamayan ve kapsam dışında kalanlar için yeni bir emeklilik reformu geliyor. Kademeli emeklilik sisteminin onaylanması durumunda, EYT düzenlemesi sonrasında güncellenen prim-yaş listesine göre, 2000 ve 2008 arası sigortalı olanlar erken emekli olabilecekler. EYT düzenlemesi sonrasında, 5 milyonu aşkın 8 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı emekli oldu. Prim gününü dolduramayanlar ise borçlanma formülü ile emeklilik hakkı kazandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan çalışma kapsamında, sigorta başlangıç tarihleri 1999 sonrası olanlar için kademeli emeklilik sisteminin onaylanması halinde, 2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlar, istenen koşulları sağladıkları takdirde emekli olabilecekler.

Başlangıç Tarihi Cinsiyet Yaş Şartı Prim Günü Şartı
9 Eylül 1999 Kadın 43 6.250
9 Eylül 1999 Erkek 45 6.250
2000 Kadın 43 6.325
2000 Erkek 45 6.325
2001 Kadın 43 6.400
2001 Erkek 45 6.400
2002 Kadın 43 6.475
2002 Erkek 45 6.475
2003 Kadın 44 6.550
2003 Erkek 46 6.550
2004 Kadın 45 6.625
2004 Erkek 47 6.625
2005 Kadın 46 6.700
2005 Erkek 48 6.700
2006 Kadın 47 6.775
2006 Erkek 49 6.775
2007 Kadın 48 6.850
2007 Erkek 50 6.850
2008 Kadın 49 6.925
2008 Erkek 51 6.925

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