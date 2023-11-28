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İşe giriş tarihi 1995, 1997, 1998, 2008 olana erken emeklilik müjdesi! 40'tan fazla meslek kapsama dahil edildi

Erken emeklilik özellikle ağır iş kollarında çalışan bireyler için önemli bir konu oluyor. Bu sistem 'Fiili Hizmet Süresi Zammı' (FHSZ) olarak biliniyor ve çalışılan sürelere göre belli oranlarda gün ekleyerek, emeklilik yaşını düşürme imkanı sağlıyor. Bu hak hem kamuda hem de özel sektörde 45 farklı meslek dalını kapsayan geniş bir yelpazede sunuluyor. Erken emekli eden mesleklerin listesi çalışanlar tarafından merak ediliyor.

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Giriş Tarihi 28 Kasım 2023, 10:29 Güncelleme 28 Kasım 2023, 10:29
İşe giriş tarihi 1995, 1997, 1998, 2008 olana erken emeklilik müjdesi! 40’tan fazla meslek kapsama dahil edildi

Fiili Hizmet Süresi Zammı ya da kısa adıyla FHSZ belirlenen mesleklerde çalışanların erken emeklilik hakkından yararlanabilmesi için gerekli olan süreçtir. Örneğin ağır iş kollarında çalışanlar yıllarına ek olarak 180 gün daha emeklilik hakkı kazanabiliyor. Bu süreç çalışanların yıpranma payını dikkate alarak binlerce kişinin emeklilik yaşını geri çekiyor.

HANGİ MESLEKLER ERKEN EMEKLİLİKTEN FAYDALANIYOR?

Çığıl Ön Yener'in haberine göre, erken emeklilikten faydalanabilecek meslekler arasında, çimento fabrikalarında çalışanlar, madenciler, sağlık çalışanları ve gazeteciler gibi geniş bir alan bulunmaktadır.

Bu mesleklerde çalışanlar her yıl için 60 ila 180 gün arasında değişen sürelerle erken emeklilik avantajına sahip oluyorlar.

ERKEN EMEKLİLİKTE SÜRE SINIRLAMALARI

Bu sistemde her meslek için belirlenen bir süre sınırı bulunmaktadır. Genelde bu süre 5 yıl ile sınırlıdır, ancak Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet mensupları için bu süre 8 yıla kadar uzayabilmektedir.

Ayrıca yeraltı işlerinde çalışanlar için 1.800 gün diğer sigortalılar için ise 3.600 gün FHSZ kapsamında çalışma şartı aranmaktadır.

KAPSAMIN GENİŞLETİLMESİ TALEPLERİ

Erken emeklilik özellikle ağır işler için tanınan bir hak olmakla birlikte kapsamının genişletilmesi yönünde hem kamudan hem de özel sektörden talepler gelmektedir.

Bu talepler daha fazla meslek grubunun erken emeklilik avantajlarından yararlanabilmesi için dikkate alınmaktadır.

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