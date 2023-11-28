İşe giriş tarihi 1995, 1997, 1998, 2008 olana erken emeklilik müjdesi! 40’tan fazla meslek kapsama dahil edildi

Fiili Hizmet Süresi Zammı ya da kısa adıyla FHSZ belirlenen mesleklerde çalışanların erken emeklilik hakkından yararlanabilmesi için gerekli olan süreçtir. Örneğin ağır iş kollarında çalışanlar yıllarına ek olarak 180 gün daha emeklilik hakkı kazanabiliyor. Bu süreç çalışanların yıpranma payını dikkate alarak binlerce kişinin emeklilik yaşını geri çekiyor.
HANGİ MESLEKLER ERKEN EMEKLİLİKTEN FAYDALANIYOR?
Çığıl Ön Yener'in haberine göre, erken emeklilikten faydalanabilecek meslekler arasında, çimento fabrikalarında çalışanlar, madenciler, sağlık çalışanları ve gazeteciler gibi geniş bir alan bulunmaktadır.
Bu mesleklerde çalışanlar her yıl için 60 ila 180 gün arasında değişen sürelerle erken emeklilik avantajına sahip oluyorlar.