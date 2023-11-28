İşe giriş tarihi 1995, 1997, 1998, 2008 olana erken emeklilik müjdesi! 40’tan fazla meslek kapsama dahil edildi

ERKEN EMEKLİLİKTE SÜRE SINIRLAMALARI Bu sistemde her meslek için belirlenen bir süre sınırı bulunmaktadır. Genelde bu süre 5 yıl ile sınırlıdır, ancak Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet mensupları için bu süre 8 yıla kadar uzayabilmektedir.

Ayrıca yeraltı işlerinde çalışanlar için 1.800 gün diğer sigortalılar için ise 3.600 gün FHSZ kapsamında çalışma şartı aranmaktadır.

KAPSAMIN GENİŞLETİLMESİ TALEPLERİ Erken emeklilik özellikle ağır işler için tanınan bir hak olmakla birlikte kapsamının genişletilmesi yönünde hem kamudan hem de özel sektörden talepler gelmektedir.

Bu talepler daha fazla meslek grubunun erken emeklilik avantajlarından yararlanabilmesi için dikkate alınmaktadır.