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TAHSİS NO: 0,2,4,6,8 ikramiyeler ne zaman yatacak? SSK, Bağkur, Tarım, 4C'li çalışan emekliye 5.000 TL ödeme! IBAN'ınızı kontrol edin

Yeni getirilen bir düzenleme ile, daha önce ikramiye ödemelerinden yararlanamayan Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı emekli çiftçiler ve çalışan emekliler için önemli bir değişiklik yapıldı. Artık bu gruplar da ikramiye ödemelerinden faydalanabilecek. Bu yeni düzenlemenin ardından, ikramiye ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair bir merak uyandı. "Çalışan emekliye 5 bin TL ödeme ne zaman yapılacak?" sorusu, pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. İşte bu konuda bilinmesi gerekenler...

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Giriş Tarihi 28 Kasım 2023, 08:37 Güncelleme 28 Kasım 2023, 08:37
TAHSİS NO: 0,2,4,6,8 ikramiyeler ne zaman yatacak? SSK, Bağkur, Tarım, 4C’li çalışan emekliye 5.000 TL ödeme! IBAN’ınızı kontrol edin

Cumhuriyet'in 100. Yılına özel 5 bin TL ikramiye ödemesi, başlangıçta sadece çalışmayan emeklileri kapsıyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, çalışan emeklilere de ikramiye verileceği açıklandı. İşte çalışan emekliye 5 bin TL ödeme tarihleri...

MECLİS'E GÖNDERİLDİ

Emekli olup fiilen çalışmaya devam etmeyen emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesi yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile tek seferlik verilecek ikramiyeden kapsam dışında tutulan emeklilerin de faydalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne ihdas maddesi olarak eklenmesi için hazırlanan önerge AK Parti Grubuna gönderildi.

ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5000 TL İKRAMİYE MÜJDESİ!

Ekonomiye ilişkin önemli düzenlemeler içeren yeni torba teklif Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Düzenlemeyi açıklayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışan emekliye 5000 TL ikramiye verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgili bakanlıklara çalışma talimatı verdiğini açıkladı.

Güler, çalışan emeklilere ikramiye için "Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak." dedi.

ÇİFTÇİLER 5000 TL İKRAMİYE ALACAK MI?

5000 TL emekli ikramiyesinden çalışan emekliler, ikramiye düzenlemesi kapsamına alınmamıştı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamamıştı. Yapılacak olan çalışma sonrasında, çiftçiler de 5000 TL emekli ikramiyesinden yararlanacak.

5000 TL İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

Yapılan çalışmanın Meclis'te kabul edilmesiyle birlikte çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemeleri yapılacak. Ödemelerinin Aralık ayı içinde yapılması bekleniyor. İkramiye ödemeleri emeklilerin maaş aldıkları banka hesaplarına otomatik olarak yapılacak.

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.


4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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