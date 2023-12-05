SGK yıpranma payı listesi ile 10 yılda erken emeklilik hakkı tanınan meslekler: Bu 45 mesleği yapan erken emekli olacak!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yıpranma payı genelgesiyle bazı meslek gruplarına erken emekli olma hakkı tanıdı. Bu yeni düzenleme, çalışma şartları zor ve sağlık açısından riskli olan meslek gruplarındaki bireylerin emeklilik sürelerini kısaltmayı hedefliyor. Peki, hangi meslek grupları bu haktan yararlanabiliyor ve erken emeklilik süreci nasıl işliyor? Yıpranma payı, özellikle sağlık ve güvenlik açısından zorlu koşullarda çalışan meslek gruplarına yöneliktir. Bu sistem, çalışma süresince maruz kalınan zorluklar ve riskler göz önünde bulundurularak, emeklilik süresini kısaltmayı amaçlıyor. Yıpranma payı ile çalışanlar, normal emeklilik süresinden daha erken, hizmet sürelerine eklenen günler sayesinde emeklilik haklarını elde edebiliyorlar.

Maden İşçilerinin Erken Emekliliği Maden işçileri, dünyanın en tehlikeli işlerinden birini yapmaları nedeniyle özel bir yıpranma payı alıyorlar. 360 günlük çalışma süresine, 60 ila 90 gün eklenirken, madenciler için bu süre 180 güne çıkıyor. Bu durum, maden işçilerini Türkiye'de en erken emekli olabilen meslek grubu yapmakta ve onlara 5 yıl içinde emeklilik hakkı tanımaktadır.