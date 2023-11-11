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Dul ve yetim maaşı ile yaşlılık parası alanlara ikramiye var mı? Kimler ikramiye alacak? SGK 5000 TL emekli ikramiye şartları 2023

Vatandaşlar SGK 5000 TL emekli ikramiye şartları ve yatma tarihini merak ediyordu. Emekli ikramiyeleri bu ayın 15'ine kadar hesaplara yatırılacak. Dul ve yetim maaşı, engelli aylığı ve 65 yaş parası alanlar ise ikramiye alıp alamayacağını merak ediyor. Vefat eden sigortalının yerine dul ve yetim maaşı alanlar, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan geliri olmadığı için yaşlılık maaşı (65 yaş parası) alanlar ve diğer sosyal yardım ödemelerinden yararlananlar ise ikramiye şartlarını mercek altına aldı. Özellikle dini bayram günlerinden önce ödenen ikramiyelerle karıştırılan 5 bin lira ikramiye almanın şartları belli oldu. Çalışmayan emekliler ile birlikte ödeme alacaklar netleşti. Peki 5 bin lira ikramiye kimler alacak? Dul ve yetim maaşı, 65 yaş maaşı ve engelli aylığı alanlar ikramiye alacak mı? İşte, ödeme detayları...

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Giriş Tarihi 11 Kasım 2023, 11:59 Güncelleme 11 Kasım 2023, 12:46
Dul ve yetim maaşı ile yaşlılık parası alanlara ikramiye var mı? Kimler ikramiye alacak? SGK 5000 TL emekli ikramiye şartları 2023

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edilen düzenlemeyle, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ikramiye ödemesi yapılacak. Bu ödeme, 15 Kasım'dan önce emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Peki 5.000 TL ikramiye kimler alacak? Dul ve yetim maaşı, 65 yaş maaşı ve engelli aylığı alanlar ikramiye alacak mı? İşte, ödeme detayları...

Kimler 5000 TL İkramiye Alabilecek?

  • Çalışmayan emekliler
  • 1-31 Ekim tarihleri arasında çalışmamış ve sosyal güvenlik destek primi ödememiş emekliler
  • Banka sandıklarında çalışmayan emekliler

Dul ve Yetim Maaşı Alanlara İkramiye

İkramiyeden yararlanacak diğer gruplar arasında dul ve yetim maaşı alanlar da bulunuyor. İkramiye, bu gruplara da ödenecek, ancak ödeme miktarı alınan maaş oranına göre belirlenecek.

Dul ve Yetim Maaşı Alanlar İkramiye Ne Kadar Alacak?

Dul ve yetim maaşı alanların ikramiye alma miktarı, aldıkları aylık maaş oranına göre değişiklik göstermektedir. Örnek olarak, sigortalı bir eşten dolayı yüzde 75 oranında ölüm aylığı alanlar, 5,000 TL'lik ikramiyenin yüzde 75'ini alabileceklerdir. Yüzde 50 oranında ölüm aylığı alanlara ise 5,000 TL'lik ikramiyenin yarısı ödenecektir. Yetim aylığı alanlar ise aldıkları aylık maaşın yüzde 25'ine göre 5,000 TL'lik ikramiyenin yüzde 25'ini alabileceklerdir.

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Ödemeler, birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkân veren bir dosya üzerinden yapılacaktır. Bu şekilde, kişilere daha fazla ikramiye ödenmesi sağlanacaktır. Ancak, emekli olduktan sonra Bağ-Kur'a kayıtlı çalışmaya devam edenler ikramiye alma hakkına sahip olmayacaklardır. Bu durumda olanlar, Bağ-Kur'a kayıtlı olmayanlara ikramiye ödenmesi için uygun adaylar olacaktır.

Dul ve yetim maaşı alanların ikramiye alacakları miktar, aldıkları aylık maaşın oranına ve diğer faktörlere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle, bireylerin özel durumlarına göre hesaplamalar yapılmalı ve gerekli başvurular ilgili kurumlara yapılarak ikramiyeleri alınmalıdır.

İkramiye Miktarı Nasıl Hesaplanacak?

  • Ölüm aylığı alanlar: Örneğin, %75 oranında ölüm aylığı alanlar, 5 bin liralık ikramiyenin %75'ini alabilecek.
  • Yetim aylığı alanlar: Yetim aylığı alanlar, aldıkları pay oranında ikramiye alabilecekler.

Diğer Önemli Bilgiler

  • Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlar: En fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden ödeme yapılacak.
  • Bağ-Kur kaydı ve ikramiye: Bağ-Kur kaydı olanlar ikramiye alamayacak, ancak Bağ-Kur kaydı olmayan emeklilere ikramiye yatırılacak.

Ekonomik Etkiler ve Toplumsal Beklentiler

Bu ikramiye ödemesi, emeklilerin ekonomik durumuna olumlu katkı sağlamayı hedefliyor. Özellikle pandemi sürecinin ekonomik etkileri göz önünde bulundurulduğunda, bu ikramiye ödemeleri önemli bir destek olarak değerlendiriliyor.

Toplumsal Refah ve Ekonomik İstikrar

  • Emeklilerin hayat standartlarının iyileştirilmesi
  • Ekonomik refahın artırılması
  • Pandemi sonrası ekonomik toparlanmanın desteklenmesi

5000 TL İkramiye Ödeme Tarihleri Belli Oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, son günlerde gündemi meşgul eden emeklilere yönelik 5 bin lira ödeme düzenlemesini kabul etti.

"Emeklilere Bir Defaya Mahsus 5 Bin Lira Ödeme Düzenlemesi" önergesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek, torba yasa tasarısına eklenmesi kararı alındı. Bu düzenleme kapsamında emeklilere yapılacak olan ikramiyeler, 15 Kasım tarihinden önce emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

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