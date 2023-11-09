SGK tek şartla hepsini geri yatırıyor! Toplu para ödemesi alabilirsiniz! 4A-4B-4C’liyseniz SGK’da birikmiş primleriniz iade edilecek

SGK'ya ödenen primlerde işveren payı, işçi payı ve İşsizlik Sigortası Fonu için ödenen paylar bulunuyor. Bunların içinden de sadece çalışandan kesilmiş olan primler iade edilir. Aynı zamanda İşsizlik Sigortası ve işveren payı Fonu için kesilen tutar ise, iade konusu olmaz. Kendi adına çalışanlar yani Bağ-Kurlu çalışan kişiler de ödedikleri ölüm, yaşlılık ve malullük primlerini de iade alabilir. Bu kapsamda SGK ise, geçmiş yıllara ait olan primleri, güncelleme katsayısı ile hesaplayarak öder.

SGK PRİM İADE VE GERİ ALMA HESAPLAMA NASIL YAPILIR? Sağlık için kesilen primler ile birlikte işveren adına yatırılan primler de iade edilmez. Sadece sigortalının kendisi için emeklilik için ödenmiş olan primler iade edilir. Çalışırken SGK'ye ise, brüt ücretin yüzde 34.5'i oranında bir prim yatırılır. Bununla birlikte emeklilik için sigortalı adına yatırılmış olan prim tutarı da 4/b'lilerde yüzde 20, 4/a'lılarda da yüzde 14 oranına sahiptir. Çalışan için emekli olabilmek için ödenen primlerin güncel değeri bulunarak iade gerçekleştirilir. Aynı anda birden çok işverenden ücret alan 4/a'lı çalışan kişiler için bir ay içinde ödenen prim tutarı ise, aylık asgari ücretin 7.5 katını (2020 yılı için de 22.072.50 Türk lirası) aşması halinde, aşan kısmın yüzde 15'i kadar prim iadesi gerçekleştirilir. Toplu ödeme sadece emeklilik yaşını doldurmasının ardından yapılırken, tavanı aşan kazançlar için ödenen primlerin iadesi, primlerin ödendiği ay itibarıyla başvurunun yapıldığı tarihte gerçekleştirilir. Ödeme faizsiz yapıldığı için başvurunun gecikmeden önce yaptırılması gerekiyor.

Primlerin iadesinden çok prim gününü en azından 3 bin 600'e tamamlama imkanı da olması gerekir. Yurt dışı borçlanması ya da askerlik borçlanması bulunuyorsa bu hakların kullanılması gerekiyor. SSK'lı bir çalışan ise, eksik prim günlerinin bin 259 güne kadar olan kısmını da isteğe bağlı bir sigorta primi ödeyerek tamamlayabilir. Bin 260 gün ve daha üzerindeki isteğe bağlı sigorta primi ödenmesi halinde ise SSK'den emeklilik zora girer. Her şeye rağmen primleri iade almak istenmesi halinde, bağlı bulunan ilçedeki il müdürlüğüne ve sosyal güvenlik merkezine başvurmak gerekir. Bu sayede prim iade ya da emeklilikle ilgili pek çok işinizi de kolaylıkla çözümleyebilirsiniz.

HANGİ PRİMLER GERİ ÖDENMİYOR? Ödenen primlerin tamamının iadesi söz konusu değil. İade edilmeyecek prim ödemeleri şunlar: - Genel sağlık sigortası, - Doğum borçlanması, - Askerlik borçlanması, - Yurt dışı borçlanması.