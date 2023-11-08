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2. torba yasada maddeler sayıldı! O tarihe dikkat; 4D'li KİT taşerona kadro, 5000 prim indirimi, 5 yıl erken emeklilik, 1.20 faizli krediyle güzel haberler geldi

2. torba yasa maddeleri hakkında aramalar her geçen gün artıyor. Meclis'e sunulması beklenen bir dizi konunun yanı sıra ekonomi başlıklı çalışmaların torba yasa ile yasalaşması için hazırlıklar hızla devam ediyor. Özellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından detayları açıklanması beklenen bazı kritik konular merakla bekleniyor. Peki, 2. torba yasa maddeleri neler? Torba yasa ne zaman çıkacak? İşte konu hakkında detaylar haberimizde...

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Giriş Tarihi 08 Kasım 2023, 11:14 Güncelleme 08 Kasım 2023, 15:33
2. torba yasada maddeler sayıldı! O tarihe dikkat; 4D’li KİT taşerona kadro, 5000 prim indirimi, 5 yıl erken emeklilik, 1.20 faizli krediyle güzel haberler geldi 1

Türkiye'de emeklilerin maaşlarında artış sağlayacak yeni torba yasa maddeleri gündemde. Bu, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedefliyor. Evde çalışan kadınların sosyal güvence sistemine dahil edilmesi ve emeklilik haklarına sahip olmaları planlanıyor. Bu, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını artırmayı amaçlıyor. İşte torba yasa maddelerine dair merak edilenler...

2. torba yasada maddeler sayıldı! O tarihe dikkat; 4D’li KİT taşerona kadro, 5000 prim indirimi, 5 yıl erken emeklilik, 1.20 faizli krediyle güzel haberler geldi 2

TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Emekli zammı, emekli cumhuriyet ikramiyesi, ev hanımlarına emeklilik, taşerona kadro gibi konular üzerinde araştırılan torba yasa henüz Meclis'e gelmedi. Meclis'in gündeminde birçok ekonomi başlığı bulunuyor.

2. torba yasada maddeler sayıldı! O tarihe dikkat; 4D’li KİT taşerona kadro, 5000 prim indirimi, 5 yıl erken emeklilik, 1.20 faizli krediyle güzel haberler geldi 3

2. TORBA YASADA NELER VAR?

Ekonomik konular üzerinde durulan torba yasanın içeriği henüz netleşmedi. Ancak emekli cumhuriyet ikramiyesinin açıklanması ardından bu ödemeyle birlikte emekli zammı, ev hanımlarına emeklilik, Aile ve Gençlik Bankası kurulması, evlilik kredisi gibi başlıkların torba yasanın içinde olacağı öngörülüyor.

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