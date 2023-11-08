2. torba yasada maddeler sayıldı! O tarihe dikkat; 4D'li KİT taşerona kadro, 5000 prim indirimi, 5 yıl erken emeklilik, 1.20 faizli krediyle güzel haberler geldi

1 Türkiye'de emeklilerin maaşlarında artış sağlayacak yeni torba yasa maddeleri gündemde. Bu, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedefliyor. Evde çalışan kadınların sosyal güvence sistemine dahil edilmesi ve emeklilik haklarına sahip olmaları planlanıyor. Bu, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını artırmayı amaçlıyor. İşte torba yasa maddelerine dair merak edilenler...

2 TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK? Emekli zammı, emekli cumhuriyet ikramiyesi, ev hanımlarına emeklilik, taşerona kadro gibi konular üzerinde araştırılan torba yasa henüz Meclis'e gelmedi. Meclis'in gündeminde birçok ekonomi başlığı bulunuyor.