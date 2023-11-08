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SGK'dan sigorta girişi olan o kişilere 34.000 TL para yardımı! Dilekçeyle başvurmak yetiyor

SGK'nın sunduğu destek ödemeleri, sigortalının kazancına ve sigortalılık süresine göre belirleniyor. Bu süre için ödenecek ücretin hesaplaması, son bir yıllık kazanç ortalaması üzerinden yapılıyor. Ancak asgari ücretle çalışanların ödenekleri ödemenin yapıldığı tarihteki asgari ücretin altında olamıyor. Son bir yıl içerisinde 180 günden az sigortalı çalışması olanların ödeneği ise asgari ücretin 2 katına göre hesaplanan tutarı aşamıyor.

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Giriş Tarihi 08 Kasım 2023, 16:57 Güncelleme 08 Kasım 2023, 16:57
SGK’dan sigorta girişi olan o kişilere 34.000 TL para yardımı! Dilekçeyle başvurmak yetiyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sigortalı vatandaşlara yönelik sunduğu önemli destek paketlerini aktif bir şekilde hayata geçirmeye devam ediyor. SGK'nın son 1 yıl içerisinde en az 90 gün boyunca sigortalı olanları hedefleyen destek ödemeleri ekonomik güvence sağlama amacı taşıyor.

MAAŞA GÖRE DOĞUM İZİN PARASI ÖDEME PLANI

Brüt ücret: 13.414,50 TL
İş göremezlik ödeneği: 33.387,20 TL

Brüt ücret: 13.500 TL
İş göremezlik ödeneği: 33.600,00 TL

Brüt ücret: 14.000 TL
İş göremezlik ödeneği: 34.844,44 TL

Brüt ücret: 15.000 TL
İş göremezlik ödeneği: 37.333,33 TL

Brüt ücret: 16.000 TL
İş göremezlik ödeneği: 39.822,22 TL

Brüt ücret: 17.000 TL
İş göremezlik ödeneği: 42.311,11 TL

Brüt ücret: 18.000 TL
İş göremezlik ödeneği: 44.800,00 TL

Brüt ücret: 19.000 TL
İş göremezlik ödeneği: 47.288,89 TL

Brüt ücret: 20.000 TL
İş göremezlik ödeneği: 49.777,78 TL

Brüt ücret: 21.000 TL
İş göremezlik ödeneği: 52.266,67 TL

Brüt ücret: 21.000 TL
İş göremezlik ödeneği: 52.266,67 TL

TEMMUZ AYINDA ARTTI

Temmuz ayında maaşların artmasıyla birlikte geçici iş göremezlik ödeneği de yükselecek. Asgari ücretin brüt günlük 330,60 liradan 447,15, aylık 10 bin 8 liradan 13 bin 414 lira 50 kuruş çıkmasıyla annenin ödeneği, 24 bin 908 liradan 33 bin 387 liraya yükseldi.

Bu tutar annelere yapılacak en düşük ödeme olurken, maaşa göre verilecek para artıyor.

Brüt maaşı 15 bin lira olan annenin iş göremezlik ödeneği 37 bin 333 lira olurken 20 bin lira olana da 49 bin 778 lira ödeme yapılıyor. İş göremezlik ödeneği 112 gün üzerinden hesaplanırken, çoğul doğumda bu süre 126 güne çıkıyor.

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