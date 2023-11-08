SGK’dan sigorta girişi olan o kişilere 34.000 TL para yardımı! Dilekçeyle başvurmak yetiyor

Brüt ücret: 16.000 TL
İş göremezlik ödeneği: 39.822,22 TL
Brüt ücret: 17.000 TL
İş göremezlik ödeneği: 42.311,11 TL
Brüt ücret: 18.000 TL
İş göremezlik ödeneği: 44.800,00 TL
Brüt ücret: 19.000 TL
İş göremezlik ödeneği: 47.288,89 TL
Brüt ücret: 20.000 TL
İş göremezlik ödeneği: 49.777,78 TL
Brüt ücret: 21.000 TL
İş göremezlik ödeneği: 52.266,67 TL
Brüt ücret: 21.000 TL
İş göremezlik ödeneği: 52.266,67 TL
TEMMUZ AYINDA ARTTI
Temmuz ayında maaşların artmasıyla birlikte geçici iş göremezlik ödeneği de yükselecek. Asgari ücretin brüt günlük 330,60 liradan 447,15, aylık 10 bin 8 liradan 13 bin 414 lira 50 kuruş çıkmasıyla annenin ödeneği, 24 bin 908 liradan 33 bin 387 liraya yükseldi.
Bu tutar annelere yapılacak en düşük ödeme olurken, maaşa göre verilecek para artıyor.