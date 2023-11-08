SGK’dan sigorta girişi olan o kişilere 34.000 TL para yardımı! Dilekçeyle başvurmak yetiyor

Brüt maaşı 15 bin lira olan annenin iş göremezlik ödeneği 37 bin 333 lira olurken 20 bin lira olana da 49 bin 778 lira ödeme yapılıyor. İş göremezlik ödeneği 112 gün üzerinden hesaplanırken, çoğul doğumda bu süre 126 güne çıkıyor.