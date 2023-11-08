SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı emeklisine 12 aylık çift maaş! Başvurmayan bin pişman oluyor

En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmalı. SSK sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç, en az 5 yıldan beri sigortalı olunmalı ve toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmalı.

Vefat eden sigortalıların hak sahiplerine ödenecek aylık tutarı, hisseleri oranında hesaplanır. Örneğin, yüzde 50 hisse oranı olan eşe en az 3,750 TL, yüzde 75 hisse oranı olan eşe en az 5,000 TL ödeme yapılır. Emekli aylığı ve eşten maaş alan bir kişiye alt sınır aylığı düzenlemesi kapsamında en az 11,250 TL verilebilir.

İSTİSNAİ DURUMLAR VE ÜÇ MAAŞ İMKANI

Bazı istisnai durumlarda üç maaş alma imkanı da mümkün olabilir. Örneğin, emekli bir kadın, kendi emekliliği için bir maaş alırken, vefat eden eşinden dolayı ikinci bir maaş alabilir. Üçüncü maaş ise eğer babası memur emeklisi ise ve vefat etmişse, babasının maaşı olarak ödenir.

4/a'dan olan anne ve 4/a'dan olan babadan ayrı ayrı ölüm aylığına hak kazanılması durumunda, yüksek olan aylığın tamamı, düşük olan aylığın yarısı ödenir. Hak sahibi 18 yaşına kadar her iki aylığı alabilir, ardından yalnızca yüksek olanı almaya devam eder.