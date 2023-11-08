PODCAST CANLI YAYIN
Haberler SGK Haberleri

SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı emeklisine 12 aylık çift maaş! Başvurmayan bin pişman oluyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) belirli şartları sağlayan emeklilere ve emekli yakınlarına çift maaş hakkı sunuyor. Bu avantaj pek çok kişi tarafından bilinmiyor. SGK emeklilik maaşlarını artırmak ve emeklilere daha fazla gelir sağlamak amacıyla belirli kriterleri dikkate alıyor. Bu kriterlere uygun olan emekliler normal emekli maaşlarına ek olarak ikinci bir maaş alma şansına sahip oluyor. Hatta bazı durumlarda üç maaş alma imkanı bile bulunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Kasım 2023, 17:12 Güncelleme 08 Kasım 2023, 17:12
SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı emeklisine 12 aylık çift maaş! Başvurmayan bin pişman oluyor

SGK'nın sunmuş olduğu bu fırsatlardan yararlanmak için belirli şartları sağlamanız gerekiyor. Özellikle vefat eden sigortalının hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için bazı koşullar aranıyor. Bu kriterlere uygun olan emekliler normal emekli maaşlarına ek olarak çeşitli şartlara bağlı olarak ikinci bir maaş alma imkanına sahip oluyor.

ÇİFT MAAŞ İMKANI

Sosyal güvenlik mevzuatına göre, bir sigortalı vefat ettiğinde, eşi ister çalışsın ister emekli olsun, ölüm maaşı alma hakkına sahiptir. Eşlerden birinin vefat ettiğinde sağ kalan eşe maaş bağlanır.

Çalışmayan veya emekli olmayan eş, vefat eden eşinin maaşının yüzde 75'ini alırken, çalışan veya emekli olan eş yüzde 50'sini alır. Ayrıca, maaş alma şartlarını karşılayan çocuklar varsa, ödenecek para belli oranlarda paylaşılır.

MAAŞ ALMA ŞARTLARI

Vefat eden sigortalının hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için belli şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar şunlardır:

2024 SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmalı.
SSK sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç, en az 5 yıldan beri sigortalı olunmalı ve toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmalı.

AYLIK TUTARLARI VE EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI

Vefat eden sigortalıların hak sahiplerine ödenecek aylık tutarı, hisseleri oranında hesaplanır. Örneğin, yüzde 50 hisse oranı olan eşe en az 3,750 TL, yüzde 75 hisse oranı olan eşe en az 5,000 TL ödeme yapılır. Emekli aylığı ve eşten maaş alan bir kişiye alt sınır aylığı düzenlemesi kapsamında en az 11,250 TL verilebilir.

İSTİSNAİ DURUMLAR VE ÜÇ MAAŞ İMKANI

Bazı istisnai durumlarda üç maaş alma imkanı da mümkün olabilir. Örneğin, emekli bir kadın, kendi emekliliği için bir maaş alırken, vefat eden eşinden dolayı ikinci bir maaş alabilir. Üçüncü maaş ise eğer babası memur emeklisi ise ve vefat etmişse, babasının maaşı olarak ödenir.

4/a'dan olan anne ve 4/a'dan olan babadan ayrı ayrı ölüm aylığına hak kazanılması durumunda, yüksek olan aylığın tamamı, düşük olan aylığın yarısı ödenir. Hak sahibi 18 yaşına kadar her iki aylığı alabilir, ardından yalnızca yüksek olanı almaya devam eder.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
SON DAKİKA I FETÖ ve PKK’ya TBMM yolu: AYM yeniden yapılandırılmalı! Türkiye gündeminde 1. sırada
Galatasaray Bayern Münih’e deplasmanda mağlup oldu!
Kuzey Marmara Otoyolu
SON DAKİKA