5000 TL emekli ikramiyesi ödeme tarihini Bakan Işıkhan açıkladı! 5.000 TL 100.yıl emekli ikramiyesi yattı mı, ödendi mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yaptığı son açıklamalara göre, emeklilere yönelik 5 bin TL'lik ikramiye ödemesi konusunda çalışmaların son aşamaya geldiği belirtildi. Bakan Işıkhan, bu tek seferlik ikramiye ödemesinin 15 Kasım tarihini geçmeyeceğini taahhüt etti. Yeni yasaya göre, bu yıl için özel olarak tasarlanmış olan ikramiye sadece çalışmayan emeklilere yönelik olacak ve çalışan emekliler bu ödemeden faydalanamayacak.

Bu ödeme aynı zamanda dul ve yetim aylığı alan vatandaşları da içerecek şekilde geniş bir kapsama sahip olacak. Bakan Işıkhan, 5 bin TL'lik ikramiyenin yatırılacağı tarihin netleştiğini ve ödemelerin 12,2 milyon emekliyi etkileyeceğini, bütçe üzerindeki toplam maliyetin ise 61 milyar lira olacağını ifade etti. Bu ödeme, emeklilerin finansal durumlarına katkıda bulunacak ve Kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan bir defaya mahsus bir destek olarak tanımlanmaktadır.