EYT son dakika gelişmeleri merak ediliyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen ve artık son aşamaya kadar gelinen EYT düzenlemesinde son durum belli oldu. 28 Şubat'a kadar ara verilen meclis çalışmaları yeniden başlayınca ilk EYT görüşülecek.EYT düzenlemesinin Şubat ayında yasalaşması ve ilk maaşların Mart ayında ödenmesi bekleniyordu. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depreminin ardından Meclis çalışmalarını erteledi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın açıklamasına göre, Meclis 28 Şubat günü açılacak. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak? İşte EYT son dakika gelişmeleri...