2000-2003-2004-2007-2008 giriş+ 45-40-51-55 yaşındakilere EYT dışında erken emeklilik! EYT’siz 6 yıl sigorta başlangıcını geri çekecek! 1800-3600-4500 gün primle...

EYT'de yaşanan gelişmelerin ardından vatandaşlar erken emeklilik yollarını araştırıyor. Erken emeklilik yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Uzun yıllar çalışan vatandaşlar yaş akdi veya prim eksiği nedeniyle emekliliğe geç ulaşabiliyor. Bu durumlarda yasaların tanıdığı bazı kolaylıklar bulunuyor. Bunların başında da yıpranma hakkı ve borçlanmalar geliyor. Ancak borçlanmaların dışında da bazı formüller var. Peki, kimler EYT dışında erken emekli olacak? İşte tüm merak edilenler!