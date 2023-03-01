2000-2003-2004-2007-2008 giriş+ 45-40-51-55 yaşındakilere EYT dışında erken emeklilik! EYT'siz 6 yıl sigorta başlangıcını geri çekecek! 1800-3600-4500 gün primle...
Prim eksiği olan vatandaşlar yıpranma payı, askerlik borçlanması, doğum borçlanması, toplu ödeme ve sigortasız çalıştığı günleri kullanarak erken emekli olmak istiyor. 45 meslekte yıpranma ile erken emeklilik mümkün. Ayrıca borçlanma yaparak da erken emekli olunabiliyor. Peki, erken emeklilik şartları neler? Yıpranma hakkı, askerlik borçlanması ve doğum borçlanması kimleri kapsıyor? İşte detaylar.
EYT'de yaşanan gelişmelerin ardından vatandaşlar erken emeklilik yollarını araştırıyor. Erken emeklilik yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Uzun yıllar çalışan vatandaşlar yaş akdi veya prim eksiği nedeniyle emekliliğe geç ulaşabiliyor. Bu durumlarda yasaların tanıdığı bazı kolaylıklar bulunuyor. Bunların başında da yıpranma hakkı ve borçlanmalar geliyor. Ancak borçlanmaların dışında da bazı formüller var. Peki, kimler EYT dışında erken emekli olacak? İşte tüm merak edilenler!
Normal şartlarda çalışanların emekli olabilmesi için sigorta başlangıç tarihi, yaş, cinsiyet, prim ödemesi ve hizmet süresine ilişkin bilgiler dikkate alınır.
Hem ödeyeceğiniz prim günü hem de yaş şartı, ilk sigorta başlangıç tarihinize göre belirleniyor. Ayrıca hangi kurumdan daha çok prim ödediğiniz de önemli.
SSK, Bağkur ya da Emekli Sandığı mensubu olmanız, emeklilik tarihinizi belirliyor. Bütün bu kuralların içinde erken emeklilik imkanı sağlayan bazı ayrıcalıklar da var.