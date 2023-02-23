Her şey kesinleşti! SGK bu şartı taşıyanlara 3 maaş ödeme yapıyor! O kişilere ömür boyu ödenecek, emekliler de alabiliyor!

SGK bu şartı taşıyanlara 3 maaş ödeme yapıyor! Kadınlar bu fırsat sayesinde dul ya da yetim durumlarında maaşa bağlanabiliyor. Kadınlar kendi işlerinden emekli olsalar bile bu haklardan faydalanabiliyorlar. Güvencesi olmayanlara da primsiz maaş ödemesi yapılıyor. Bu konunun detayları ile ilgili bilgi almak için Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuruda bulunmak gerekiyor. Buradan alınan gerekli bilgilerin ardından maaş için başvuruda bulunabilirsiniz.