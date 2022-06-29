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    • SGK
    • 29.06.2022 09:04
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    • 29.06.2022 09:04
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    4/a, 4/b, 4/c 3600 prim günü ve 8 Eylül 1999 yılı ve öncesinde sigorta girişi olanlar... Emeklilik şartlarında yeni düzenleme müjdesi!

    SGK kapsamında bir sigortalılık koluna bağlı kişilerin (4/a, 4/b, 4/c), 3600 prim gününden emekli olması bağlamında birtakım koşullar belirlenmiştir. Söz hususu koşulları sağlayanların emeklilik hakkı elde etmelerinin önü oluşturulan yeni düzenlemeler ardından çoğu vatandaşlar amacıyla emeklilik fırsatını da yanında getirdi. Bu haktan yararlanacak vatandaşların taşıması gereken ilk koşul SSK, Bağ Kur ya da Emekli Sandığı içeriğinde sigortalı olarak çalışmış olmasıdır.

    takvim.com.tr
    Emeklilik şartlarında yeni düzenleme müjdesi!

    Türkiye gündemini son dönemde meşgul eden 3600 ek gösterge ve EYT hususları her geride bıraktığımız gün yeni ihtimallerin de meydana çıkmasına sebep oluyor. Emekli olmak bağlamında prim günleri yetersiz kalan vatandaşlar, daha az prim ve daha ileri yaşlarda emekli aylığı hakkı kazanabiliyor. 8 Eylül 1999 senesi ve evvel sigorta girişi olanlar planlama kapsamında, 3600 prim gününden emekli olma fırsatı elde edilebiliyor…

    Sigorta başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 senesi ve evvel olan bütün vatandaşların, 3600 günden emekli olmaları olasıdür. Fakat söz hususu tarih dışında 3600 prim günü ile emeklilik başka vatandaşlar amacıyla olası olmayacaktır. 15 sene sigortalılık süresine sahip olmak ve en az 3600 prim gün miktarını tamamlayacak kadar prime sahip olmak aranan başka esas şartlar arasında yer alır. 9 Eylül 1999 ve evvel sigorta başlangıcı olan ve Aralık 2011 tarihinden evvel 15 sene sigortalılık zamanını tamamlayan kadınlar ve erkekler amacıyla yaş şartları da aranmaktadır.

    Kadın Sigortalıların 3600 Günden Emeklilik Hakkı

    3600 günden emekli olmak isteyen kadınlarda yaş şartları erkek sigortalılara göre öne çekilmiştir. 15 sene hizmet zamanını tamamlayan ve 3600 prim gününü dolduran kadın çalışanlar, 2002 senesi evvel 3600 günü tamamlamaları durumunda 50 yaşında emekli olabilecek.

    Mayıs 2002 - Mayıs 2005 tarihleri arasında 52, 2005 - 2008 seneleri arasında 54 ve 24 Mayıs 2011 ardından ise 58 yaşında emekli olabilecek. Söz hususu tarihler kapsamında 15 sene sigortalı olma koşulu ve 3600 gün miktarını karşılama şartları da aranacaktır.

        Erkek Sigortalıların 3600 Günden Emeklilik Hakkı

        Erkeklerde ise 151 sene sigortalı olma şartları ve 3600 prim gün adedinin doldurulması ile emeklilik hakkı gene senelere göre tespit edilen yaş şartlarına göre olacaktır.

        Emekli olmak amacıyla erkek sigortalılarda 15 sene, 3600 prim gün adedi ve 55 yaş koşulu aranmaktadır. 2002 evvel emekli olanlar amacıyla 55 yaş koşulu aranırken, 2002 - 2005 arasında 56 yaş, 2005 - 2008 seneleri arasında 57 yaş ve 2011 - 2014 arasında emekli olanlar ise 58 yaş ile emekli olabilir. Mayıs 2014 tarihinden sonra tespit edilen şartları karşılayan vatandaşların 60 yaşında 3600 prim gün adedinden emekli olması sağlanacaktır.
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        Haberler SGK 4/a, 4/b, 4/c 3600 prim günü ve 8 Eylül 1999 yılı ve öncesinde sigorta girişi olanlar... Emeklilik şartlarında yeni düzenleme müjdesi!
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