4/a, 4/b, 4/c 3600 prim günü ve 8 Eylül 1999 yılı ve öncesinde sigorta girişi olanlar... Emeklilik şartlarında yeni düzenleme müjdesi!

Sigorta başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 senesi ve evvel olan bütün vatandaşların, 3600 günden emekli olmaları olasıdür. Fakat söz hususu tarih dışında 3600 prim günü ile emeklilik başka vatandaşlar amacıyla olası olmayacaktır. 15 sene sigortalılık süresine sahip olmak ve en az 3600 prim gün miktarını tamamlayacak kadar prime sahip olmak aranan başka esas şartlar arasında yer alır. 9 Eylül 1999 ve evvel sigorta başlangıcı olan ve Aralık 2011 tarihinden evvel 15 sene sigortalılık zamanını tamamlayan kadınlar ve erkekler amacıyla yaş şartları da aranmaktadır.