4/a, 4/b, 4/c 3600 prim günü ve 8 Eylül 1999 yılı ve öncesinde sigorta girişi olanlar... Emeklilik şartlarında yeni düzenleme müjdesi!

Türkiye gündemini son dönemde meşgul eden 3600 ek gösterge ve EYT hususları her geride bıraktığımız gün yeni ihtimallerin de meydana çıkmasına sebep oluyor. Emekli olmak bağlamında prim günleri yetersiz kalan vatandaşlar, daha az prim ve daha ileri yaşlarda emekli aylığı hakkı kazanabiliyor. 8 Eylül 1999 senesi ve evvel sigorta girişi olanlar planlama kapsamında, 3600 prim gününden emekli olma fırsatı elde edilebiliyor…
Sigorta başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 senesi ve evvel olan bütün vatandaşların, 3600 günden emekli olmaları olasıdür. Fakat söz hususu tarih dışında 3600 prim günü ile emeklilik başka vatandaşlar amacıyla olası olmayacaktır. 15 sene sigortalılık süresine sahip olmak ve en az 3600 prim gün miktarını tamamlayacak kadar prime sahip olmak aranan başka esas şartlar arasında yer alır. 9 Eylül 1999 ve evvel sigorta başlangıcı olan ve Aralık 2011 tarihinden evvel 15 sene sigortalılık zamanını tamamlayan kadınlar ve erkekler amacıyla yaş şartları da aranmaktadır.
Kadın Sigortalıların 3600 Günden Emeklilik Hakkı
3600 günden emekli olmak isteyen kadınlarda yaş şartları erkek sigortalılara göre öne çekilmiştir. 15 sene hizmet zamanını tamamlayan ve 3600 prim gününü dolduran kadın çalışanlar, 2002 senesi evvel 3600 günü tamamlamaları durumunda 50 yaşında emekli olabilecek.
Mayıs 2002 - Mayıs 2005 tarihleri arasında 52, 2005 - 2008 seneleri arasında 54 ve 24 Mayıs 2011 ardından ise 58 yaşında emekli olabilecek. Söz hususu tarihler kapsamında 15 sene sigortalı olma koşulu ve 3600 gün miktarını karşılama şartları da aranacaktır.