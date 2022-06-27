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Başvuru yapan herkese 2 bin 500 liraya kadar ödeme müjdesi! Tüm SGK-SSK emeklileri için son fırsat!

Tüm SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yararlanabileceği geri ödemesiz nakit promosyon desteği çoğu vatandaşı memnun etmeyi başardı. 2 bin 500 TL ve üstünde ikramiye desteği ile maaşını promosyon veren bankalara taşıyan bütün vatandaşlar destek kapsamında yer alacak. 2 bin 500 TL'ye kadar verdiği nakit promosyonu kapsamında emekliler amacıyla nakit desteği sağlanması hedefleniyor. Başvuru tarihleri içerİinde taleplerini ileten bütün emeklilerin söz hususu maaş ek geri ödemesiz promosyon ödemelerini almaları sağlanacak.

27.06.2022 09:36 - Son Güncelleme: 28.06.2022 09:28
Başvuru yapan herkese 2 bin 500 liraya kadar ödeme müjdesi! Tüm SGK-SSK emeklileri için son fırsat!

Başvuru yapan herkese 2 bin 500 liraya kadar ödeme müjdesi! SGK bağlamında emekli olmaya hak kazanan vatandaşlar için karşılıksız ödemeler yapılıyor. SGK emeklilerinin anlaşmalı bankalar üzerinden maaşlarını almayı taahhüt etmeleri halinde başvuru sonrasında 2 bin 500 liraya kadar maaşa ek geri ödemesiz destek alması sağlanacak. Bankalardan gelen nakit promosyon fırsatları milyonlarca emeklinin yüzünü güldürmeyi başardı. İşte emekli maaşına ek destek almak için yapmanız gerekenler

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Başvuru yapan herkese 2 bin 500 liraya kadar ödeme müjdesi! Tüm SGK-SSK emeklileri için son fırsat!

Akbank, Denizbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından 2.500 TL'ye kadar verilen nakit promosyon desteği kapsamında ayrıca %0 faiz oranları ile erkenden maaş çekme avantajları da sunulacak.

Başvuru yapan herkese 2 bin 500 liraya kadar ödeme müjdesi! Tüm SGK-SSK emeklileri için son fırsat!

İki gün öncesinden maaşını faizsiz ve masrafsız olarak kullanmaya başlayabilecek tüm emekliler için ayrıca birçok bankacılık hizmetleri için de ücret talep edilmeyecek.

Başvuru yapan herkese 2 bin 500 liraya kadar ödeme müjdesi! Tüm SGK-SSK emeklileri için son fırsat!

Bankaların Promosyon Yarışları Hız Kazandı!

Akbank doğrultusundan müracaat yapan herkese 2.500 TL'ye kadar sağlanan nakit promosyon desteğinin yanı sıra çoğu banka bağlamında kampanyalara imza atılmaya devam ediyor.

Başvuru yapan herkese 2 bin 500 liraya kadar ödeme müjdesi! Tüm SGK-SSK emeklileri için son fırsat!

İş Bankası ve Yapı Kredi doğrultusundan ise 2 bin TL'ye kadar ek ödeme fırsatları da sunulmaya devam ediyor.

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