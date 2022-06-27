Başvuru yapan herkese 2 bin 500 liraya kadar ödeme müjdesi! Tüm SGK-SSK emeklileri için son fırsat!
Tüm SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yararlanabileceği geri ödemesiz nakit promosyon desteği çoğu vatandaşı memnun etmeyi başardı. 2 bin 500 TL ve üstünde ikramiye desteği ile maaşını promosyon veren bankalara taşıyan bütün vatandaşlar destek kapsamında yer alacak. 2 bin 500 TL'ye kadar verdiği nakit promosyonu kapsamında emekliler amacıyla nakit desteği sağlanması hedefleniyor. Başvuru tarihleri içerİinde taleplerini ileten bütün emeklilerin söz hususu maaş ek geri ödemesiz promosyon ödemelerini almaları sağlanacak.
27.06.2022 09:36 - Son Güncelleme: 28.06.2022 09:28
Başvuru yapan herkese 2 bin 500 liraya kadar ödeme müjdesi! SGK bağlamında emekli olmaya hak kazanan vatandaşlar için karşılıksız ödemeler yapılıyor. SGK emeklilerinin anlaşmalı bankalar üzerinden maaşlarını almayı taahhüt etmeleri halinde başvuru sonrasında 2 bin 500 liraya kadar maaşa ek geri ödemesiz destek alması sağlanacak. Bankalardan gelen nakit promosyon fırsatları milyonlarca emeklinin yüzünü güldürmeyi başardı. İşte emekli maaşına ek destek almak için yapmanız gerekenler