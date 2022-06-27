SGK ve Bağkur'lulara 750 TL geri ödemesiz maaşa ek yatıyor! Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank düğmeye bastı!
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası, SGK ile 3 senede bir yenilenen maaş ödemeleri protokolü imzalamaktalardır. İmzalanan protokol kapsamında da emekli vatandaşlara, bir takım şartları sağlamaları halinde maaş ödemelerine ek olarak, karşılıksız nakit ödemeler yapılmaktadır. Bu tarafta 2022 yılının başında yenilenmiş olan protokol, emekli vatandaşlara 750 TL'ye kadar ek ödeme alma fırsatı sunmaktadır.
27.06.2022 08:01 - Son Güncelleme: 27.06.2022 08:01
SGK ve Bağkur'lulara 750 TL geri ödemesiz maaşa ek yatıyor! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası SGK ile imzaladıkları maaş ödemeleri anlaşması bağlamında yapmış bulundukları promosyon kampanyalarının ayrıntılarını açıkladı. İşte kamu bankaları doğrultusundan düzenlenmiş olan ek ödeme kampanyalarının ayrıntıları
İşte kamu bankaları doğrultusundan düzenlenmiş olan ek ödeme kampanyalarının ayrıntıları…
Kamu bankalarından olan Vakıfbank, Halk Bankası ve Vakıfbank, yeni dönemde hem emekli müşteri adetlerini çoğaltmak hem de bu vesile ile de emekli kişilerin nakit gereksinimlerine destek olmak hedefi ile promosyon kampanyası düzenlediklerini duyurdular.
Söz hususu promosyon kampanyaları kapsamında emekli vatandaşlara, aldıkları SGK maaşı emekli tutarlara göre belirlemiş oldukları tutarlarda nakit ödeme yapacaklarını duyuran kamu bankaları, alakalı ödeme tutarlarını şu şekilde belirlediler: