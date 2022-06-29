Ve netleşti! Bu mesleklerde çalışanlara 5 yıl erken emeklilik hakkı tanınıyor! Erken emeklilikte dikkat çeken detay açıklandı
Erken emekli olma hayali çoğu meslek grubu amacıyla hayalin ötesine geçiyor. Kamu ya da özel sektörde uzun seneler çalışan çoğu vatandaş rahat bir yaşam bağlamında emekliliğine gün saymaya devam eder iken birtakım hallerde ise SGK'nın erken emeklilik fırsatları resmen yaşam kurtarıyor. Doğum ve askerlik borçlanması gibi uygulamaların yanı sıra çoğu meslek grubu için 5 seneye kadar erken emeklilik fırsatı sunuluyor. İşte erken emeklilikte merak edilen o detaylar…
29.06.2022 13:08 - Son Güncelleme: 29.06.2022 13:08
Türkiye'de Çeşitli meslek kümeleri bağlamaında erken emeklilik fırsatları SGK doğrultusundan detaylı programlar ile sunuluyor. İlgili mevzuatta Fiili Hizmet Süresi Zammı olarak geride bıraktığımız ve halk arasında ''yıpranma payı'' olarak tariflenen bu hak, sonsuz meslek için tanınan durumda. Çalışma zamanıne ek olarak belirli gün adedi eklenerek, bilhassa ağır işlerde çalışanlar bağlamında emeklilik zamanı erkene çekilebiliyor.