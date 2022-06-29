Ve netleşti! Bu mesleklerde çalışanlara 5 yıl erken emeklilik hakkı tanınıyor! Erken emeklilikte dikkat çeken detay açıklandı

Türkiye'de Çeşitli meslek kümeleri bağlamaında erken emeklilik fırsatları SGK doğrultusundan detaylı programlar ile sunuluyor. İlgili mevzuatta Fiili Hizmet Süresi Zammı olarak geride bıraktığımız ve halk arasında ''yıpranma payı'' olarak tariflenen bu hak, sonsuz meslek için tanınan durumda. Çalışma zamanıne ek olarak belirli gün adedi eklenerek, bilhassa ağır işlerde çalışanlar bağlamında emeklilik zamanı erkene çekilebiliyor.