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Haberler Trend Ve netleşti! Bu mesleklerde çalışanlara 5 yıl erken emeklilik hakkı tanınıyor! Erken emeklilikte dikkat çeken detay açıklandı

Ve netleşti! Bu mesleklerde çalışanlara 5 yıl erken emeklilik hakkı tanınıyor! Erken emeklilikte dikkat çeken detay açıklandı

Erken emekli olma hayali çoğu meslek grubu amacıyla hayalin ötesine geçiyor. Kamu ya da özel sektörde uzun seneler çalışan çoğu vatandaş rahat bir yaşam bağlamında emekliliğine gün saymaya devam eder iken birtakım hallerde ise SGK'nın erken emeklilik fırsatları resmen yaşam kurtarıyor. Doğum ve askerlik borçlanması gibi uygulamaların yanı sıra çoğu meslek grubu için 5 seneye kadar erken emeklilik fırsatı sunuluyor. İşte erken emeklilikte merak edilen o detaylar&hellip;

takvim.com.tr
29.06.2022 13:08 - Son Güncelleme: 29.06.2022 13:08
Ve netleşti! Bu mesleklerde çalışanlara 5 yıl erken emeklilik hakkı tanınıyor! Erken emeklilikte dikkat çeken detay açıklandı

Türkiye'de Çeşitli meslek kümeleri bağlamaında erken emeklilik fırsatları SGK doğrultusundan detaylı programlar ile sunuluyor. İlgili mevzuatta Fiili Hizmet Süresi Zammı olarak geride bıraktığımız ve halk arasında ''yıpranma payı'' olarak tariflenen bu hak, sonsuz meslek için tanınan durumda. Çalışma zamanıne ek olarak belirli gün adedi eklenerek, bilhassa ağır işlerde çalışanlar bağlamında emeklilik zamanı erkene çekilebiliyor.

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Ve netleşti! Bu mesleklerde çalışanlara 5 yıl erken emeklilik hakkı tanınıyor! Erken emeklilikte dikkat çeken detay açıklandı

Söz hususu program ile bir senede 180 günden erken emeklilik bağlamında 5 sene hak tanınıyor. Yürürlükte yer alan alakalı yasalar kapsamında yıpranma fırsatından yararlanarak erken emeklilik hakkı elde etmesi öngörülen 45 değişik iş dalı görünüyor.

Ve netleşti! Bu mesleklerde çalışanlara 5 yıl erken emeklilik hakkı tanınıyor! Erken emeklilikte dikkat çeken detay açıklandı

Özel sektör çalışanlarını da içine alan program kapsamında kamu ve özel sektör amacıyla detaylı iş kolları belirlenmiş durumda.

Ve netleşti! Bu mesleklerde çalışanlara 5 yıl erken emeklilik hakkı tanınıyor! Erken emeklilikte dikkat çeken detay açıklandı
Hangi Meslekler Erken Emeklilik Kapsamında
Erken emeklilik hakkının tanındığı 45 değişik meslek grubu bağlamında farklı sürelerde yıpranma payı eklenerek emeklilik hakkı tanınmaya devam ediyor.
Ve netleşti! Bu mesleklerde çalışanlara 5 yıl erken emeklilik hakkı tanınıyor! Erken emeklilikte dikkat çeken detay açıklandı

Emeklilik zamanını geriye çekecek program yardımıyla ekseriyet ağır işlerde çalışanlar bu haktan yararlanabilecek. 60 - 180 gün arasında bir sene çalışma zamanı amacıyla eklenmektedir. Her meslek grubu amacıyla bu süreler değişiklık göstermektedir.

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