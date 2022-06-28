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Evlilikte 25 yılı aşana emeklilik müjdesi! Tek bir dilekçeyle maaş alma hakkı doğacak!

SGK'nın ev hanımları bağlamında başlattığı emeklilik fırsatında yeni ilerlemeler yaşanmaya devam ediyor. Herhangi bir işte çalışmamasına karşın belirli şartları taşıyan bütün kadınların alakalı SGK programı yardımıyla emekli olma fırsatı elde etmesi olası duruma getirildi. Ev hanımlarının emekli olmasının önündeki engeller bir bir kalkıyor. İşte ev hanımlarını emekli yapacak o fırsatlar

takvim.com.tr
28.06.2022 15:51 - Son Güncelleme: 28.06.2022 15:51
Evlilikte 25 yılı aşana emeklilik müjdesi! Tek bir dilekçeyle maaş alma hakkı doğacak!

Herhangi bir işte çalışmamasına karşın kadınların emeklilik fırsatından yararlanmasını öngören SGK programlarına talep bir hayli yoğun. Genellikle hayatının bir döneminde işlevini gerçekleştirmesine karşın evlendikten ve çocuk sahibi olduktan sonra çalışmayı bırakan milyonlarca kadın, eksik primleri nedeniyle emeklilik ile alakalı mahrum kalıyor.

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Evlilikte 25 yılı aşana emeklilik müjdesi! Tek bir dilekçeyle maaş alma hakkı doğacak!

Bu mağduriyetin giderilmesi amacıyla başlatılan program kapsamında rastgele bir işte çalışmadan yalnızca prim ödeyerek ev hanımlarının da emekli olması sağlanıyor.

Evlilikte 25 yılı aşana emeklilik müjdesi! Tek bir dilekçeyle maaş alma hakkı doğacak!

İsteğe bağlı sigorta kapsamında değerlendirilen bu vatandaşlar amacıyla değişik şartlarda aranmaktadır. İşe girmek mecburiyetinde kalmadan alakalı sigortalılık kolunda düşük miktarda prim ödemesi yapılarak SGK üzerinden emeklilik hakkının elde edilmesi mümkündür.

Evlilikte 25 yılı aşana emeklilik müjdesi! Tek bir dilekçeyle maaş alma hakkı doğacak!

Hem de gelir vergisine tabi olmayan ve yaşlılık aylığı almıyor olmak emeklilik amacıyla lüzumlu şartlar arasında ilgi çekmektedir.

Evlilikte 25 yılı aşana emeklilik müjdesi! Tek bir dilekçeyle maaş alma hakkı doğacak!

Ev Hanımları İçin Emeklilik Şartları

Evlilik nedeniyle iş hayatına ara veren ve 25 sene evli olup, 50 yaşını dolduran bütün kadınların rastgele bir işte çalışmadan isteğe bağlı sigortalılık kapsamında emekli olması sağlanacak.

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