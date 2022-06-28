Evlilikte 25 yılı aşana emeklilik müjdesi! Tek bir dilekçeyle maaş alma hakkı doğacak!
SGK'nın ev hanımları bağlamında başlattığı emeklilik fırsatında yeni ilerlemeler yaşanmaya devam ediyor. Herhangi bir işte çalışmamasına karşın belirli şartları taşıyan bütün kadınların alakalı SGK programı yardımıyla emekli olma fırsatı elde etmesi olası duruma getirildi. Ev hanımlarının emekli olmasının önündeki engeller bir bir kalkıyor. İşte ev hanımlarını emekli yapacak o fırsatlar
28.06.2022 15:51 - Son Güncelleme: 28.06.2022 15:51
Herhangi bir işte çalışmamasına karşın kadınların emeklilik fırsatından yararlanmasını öngören SGK programlarına talep bir hayli yoğun. Genellikle hayatının bir döneminde işlevini gerçekleştirmesine karşın evlendikten ve çocuk sahibi olduktan sonra çalışmayı bırakan milyonlarca kadın, eksik primleri nedeniyle emeklilik ile alakalı mahrum kalıyor.