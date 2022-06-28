Evlilikte 25 yılı aşana emeklilik müjdesi! Tek bir dilekçeyle maaş alma hakkı doğacak!

Herhangi bir işte çalışmamasına karşın kadınların emeklilik fırsatından yararlanmasını öngören SGK programlarına talep bir hayli yoğun. Genellikle hayatının bir döneminde işlevini gerçekleştirmesine karşın evlendikten ve çocuk sahibi olduktan sonra çalışmayı bırakan milyonlarca kadın, eksik primleri nedeniyle emeklilik ile alakalı mahrum kalıyor.