SSK, Emekli Sandığı ve Bağ Kur olan 4/a, 4/c ve 4/b'liler 2008 Ekim ayı ve sonrasında işe girenler anında emekli olun!

2008 Ekim ayı ve ardından işe girenler bağlamında alakalı mevzuat gereği bütün prim ödeme süreleri içerisinde en çok ödeme oluşturulan sigorta kolundan emeklilik vakti ve maaş oranları hesaplanmaktadır. Fakat daha evvel değişik işlerde çalışan ve hizmet süreleri olan vatandaşların SGK hizmet birleştirme uygulamasından yararlanarak daha yüksek emekli maaşı aşması da sağlanabilir. Tek bir kurum üzerinden birleştirme yapılarak emekli aylığının artırılmasını isteyen kişilerin erken emeklilik fırsatı da elde etmesi mümkündür.