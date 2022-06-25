EYT'ye alternatif yöntem açıklandı! Kimsenin haberi yoktu! Hemen başvurun 2 ve 6 yıl önce emekli olun!

EYT'ye alternatif yöntem açıklandı! Kimsenin haberi yoktu... Erken emekli olmak isteyenler vatandaşlar bağlamında SGK oldukça fazla alternatif sunuyor. Ülkemizde en fazla zmerak edilen konuların başında her zaman erken emekli olma detayları geliyor. Bunun için SGK çeşitli çözümler ortaya koyuyor. İlgili mevzuat kapsamında, sigortalı vatandaşın çalışma hayatına belirli nedenlerle ara verilen dönemler için borçlanma yoluna gidilebilecek.
Erkeklerde 24 ay önce emekli olma şansı var
SGK kurumu erken emekli olmak isteyen vatandaşlara oldukça fazla çözüm sunuyor. Borçlanarak, hayatına ara veren kişilerin birkaç sene erken emekli olması sağlanacak. Genellikle son senelerde EYT meselesinin gündeme gelmesinin sonrasında SGK'nın bu tip borçlanma ve yapılandırma hizmetlerine ilgi de her geride bıraktığımız gün artmaya devam ediyor.
Erkeklerde iki seneye kadar erken emeklilik şansının sunulduğu askerlik borçlanması ise milyonlarca çalışan amacıyla umut oldu. Söz konusu anlamda askerliğini sigortalı olarak çalışmaya başlamadan evvel yapan ve altı aylık askerlik borçlanması seçeneğinden yararlanan vatandaşlar normalden 2 sene daha erken emekli olabilecek. Askerlik borçlanması şartlarını taşıyan bütün erkek sigortalı çalışanlar bu haktan yararlanabilirler.