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    • SGK
    • 25.06.2022 11:27
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    • 25.06.2022 11:27
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    Eğer bu şartları karşılıyorsanız siz de çift maaş, hatta üç maaş alabilirsiniz! SGK, emekliler için üç maaşa kadar ödeme yapıyor!

    SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı bağlamında emekli maaşı alan vatandaşlar için birden fazla maaş alma imkanı var. SGK’tan emekli maaşı alan vatandaşlar için çifte maaş hatta üç maaş müjdesi verildi. Son dönemde emekli maaşlarını arttırmak için çok çeşitli alternatifler sunulmaya başlandı. Konuya dair gelen son haberlere göre çift maaş imkanın emekli, dul, çalışan ve başka çoğu SGK’lı vatandaşın yararlanabileceği öğrenildi. Bir dilekçe ile basitçe müracaat yapılabilecek. İşte SGK çift maaş fırsatı detayları…

    takvim.com.tr
    SGK, emekliler için üç maaşa kadar ödeme yapıyor!

    SGK bağlamında sigortalının vefatı sonrasında geri kalanlara ödenen emekli aylıklarına ek olarak çift maaş alma hakkı verilmeye başlandı.
    Dul - yetim maaşı ya da ölüm aylığı olarak da tariflenen bu ödemelere ek olarak bu haklardan emekli maaşı alan bireylerin de yararlanmasının önü açıldı. Hali hazırda emekli maaşı alan kişiler, çifte maaş hem de üç maaşa kadar SGK'dan destek alabilecek. Birçok vatandaş bilhassa aldıkları maaşların kesilebileceği endişesi nedeniyle bu haktan yararlanmayı tercih etmiyor.

    SGK içeriğinde yer alan ve emeklilik türü fark etmeksizin, vefat eden eşinin sonrasında dul aylığına da müracaat yapılarak kişilerin çift maaş alması olası duruma getirildi. Bu kapsamda yer alan bütün vatandaşlar söz hususu haktan rahatça yararlanabilecekler. Emeklilerin geçim dertlerinin her geride bıraktığımız gün katlanarak arttığı zamanlarda SGK doğrultusundan sağlanan bu tip uygulamalar ise milyonlarca vatandaşın yüzünü güldürmeyi başarıyor.

    Sigortalılık Türü Fark Etmiyor! Herkes Alıyor

    SGK doğrultusundan birtakım özel haller için çift maaş ödeme yapması sağlanıyor. Vatandaşların mağduriyetlerinin en aza indirilmesine yönelik başlatılan programlar yardımıyla çift maaş alabilmek isteyenler amacıyla sigortalılık türü de fark etmiyor.

    SGK kapsamında yer alan SSK, Emekli Sandığı ve Bağ Kur sigortalılık türü fark etmeksizin, vefat eden eşlerinin sonrasında dul aylığı ile emekli maaşına ek ikinci bir maaş alma seçeneğinden de yararlanılması olası olacak.

        Söz konusu olan program ile örneğin; SSK emeklisi bir vatandaş, eşinin vefatı sonrasında dul aylığı alabiliyor. Bu kapsamda vefat eden eş SSK ya da Bağ Kur kapsamında yer alıyorsa geride kalan eş maaşın yüzde 50'sini alabiliyor. Emekli Sandığına tabi ise yüzde 75'ine kadar söz hususu maaştan yararlanabiliyor.


        Bazı Hallerde Üç Maaşa Kadar Çıkıyor

        İlgili mevzuatlar kapsamında emekli maaşı alan bireylerin lüzumlu şartları taşımaları durumunda birtakım haller amacıyla emekli maaşına ek olarak üç maaşa kadar destek alması sağlanabiliyor. Bu halde ise SSK emeklisi bir vatandaş emekli maaşı alırken aynı vakitte eşinin vefatı ile dul maaşı ve Emekli Sandığı kapsamında vefat eden babasının sonrasında yetim aylığı da alabiliyor. Gerekli şartları taşıyan herkes bu haklardan yararlanabilecek.
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        Haberler SGK Eğer bu şartları karşılıyorsanız siz de çift maaş, hatta üç maaş alabilirsiniz! SGK, emekliler için üç maaşa kadar ödeme yapıyor!
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