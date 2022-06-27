Erkekler askerlik borçlanması ile bu haktan yararlanabilirken, kadınlarda ise doğum borçlanması olanağı 6 seneye kadar erken emekli olabilmek için şans veriyor. İşte erken emeklilik bağlamında bilinmesi gereken bütün detaylar…
Erkeklerde 24 ay önce emekli olma şansı var
SGK kurumu erken emekli olmak isteyen vatandaşlara oldukça fazla çözüm sunuyor. Borçlanarak, hayatına ara veren kişilerin birkaç sene erken emekli olması sağlanacak. Genellikle son senelerde EYT meselesinin gündeme gelmesinin sonrasında SGK'nın bu tip borçlanma ve yapılandırma hizmetlerine ilgi de her geride bıraktığımız gün artmaya devam ediyor.
Erkeklerde iki seneye kadar erken emeklilik şansının sunulduğu askerlik borçlanması ise milyonlarca çalışan amacıyla umut oldu. Söz konusu anlamda askerliğini sigortalı olarak çalışmaya başlamadan evvel yapan ve altı aylık askerlik borçlanması seçeneğinden yararlanan vatandaşlar normalden 2 sene daha erken emekli olabilecek. Askerlik borçlanması şartlarını taşıyan bütün erkek sigortalı çalışanlar bu haktan yararlanabilirler.