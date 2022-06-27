Erken Emeklilikten Herkes Yararlanabilecek

SGK içeriğinde sigortalı olarak çalışan ve borçlanma yöntemleri amacıyla lüzumlu şartları gerçekleştiren bütün kişilerin erken emeklilik fırsatından yararlanması sağlanacak. Öte yandan emeklilik yaşı gelmeden de kişilerin SGK alakalı birimlerine başvurularını yaparak, askerlik ya da doğum borçlanması gibi seçenekleri kullanarak erken emekli olması sağlanabilir. Genellikle yılbaşından itibaren asgari ücret başta olmak üzere çoğu kalemde fiyat artışlarının yaşanacak olması erken emeklilikte makul ödeme seçeneklerinden yararlanmak amacıyla kişilerin çabuk etmesi gerektiği ifade edildi.